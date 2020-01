Βραζιλία: Tο Netflix αποσύρει την τηλεταινία με τον γκέι Ιησού με απόφαση δικαστηρίου

Το Netflix υποχρεώθηκε να αποσύρει από την πλατφόρμα streaming την πολυσυζητημένη τηλεταινία που παρουσιάζει τον Ιησού γκέι, μετά από απόφαση δικαστηρίου στη Βραζιλία. Η απόφαση είναι προσωρινή -αναμένεται έκδοση της τελικής απόφασης από ανώτερο δικαστήριο- και σύμφωνα με τον δικαστή, στόχος του ήταν να κατευνάσει τους εξαγριωμένους χριστιανούς.

«Ο πρώτος πειρασμός του Χριστού» (The First Temptation of Christ), όπως είναι ο τίτλος της σατιρικής τηλεταινίας που φέρει την υπογραφή της βραζιλιάνικης ομάδας κωμικών στο YouTube, Porta dos Fundos -η οποία προβλήθηκε τα Χριστούγεννα- εμφανίζει τον Χριστό να επιστρέφει στο σπίτι του στα 30ά του γενέθλια φέρνοντας μαζί τον σύντροφό του προκειμένου να γνωριστεί με την οικογένεια του.

Η ταινία αναρτήθηκε στο Netflix τον Δεκέμβριο και προκάλεσε την οργή των συντηρητικών χριστιανών στη χώρα. Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν καμπάνια της θρησκευτικής οργάνωσης Associaçao Centro Dom Bosco de Fe e Cultura -η οποία και προσέφυγε δικαστικά εναντίον των δημιουργών- με αίτημα την απόσυρση της ταινίας.