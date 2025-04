Η 36η Athens Fashion Week σηκώνει αυλαία

H Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές. Την έναρξη των σόου θα κάνουν οι δημιουργοί της σχολής ΑΚΤΟ και θα ακολουθήσουν το Group NDA 1 με Mocka, Calista Aurora, Athenee και στη συνέχεια το Group NDA 2 με τους Pearl of me, Dear by Agapitos Kouros και The Briteline.