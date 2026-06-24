Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εισήγαγε νέα τροπολογία για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια που υπάγονται στον Νόμο Κατσέλη.

Η ρύθμιση προβλέπει τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο, επιφέροντας σημαντικές μειώσεις στο συνολικό χρέος.

Το μέτρο αφορά περισσότερους από 100.000 πολίτες και εφαρμόζεται αναδρομικά για τις ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις οφειλών.

Ωστόσο, η ευνοϊκή ρύθμιση εξαιρεί δανειολήπτες που δεν έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη ή έχουν συνάψει ιδιωτικές συμφωνίες με τράπεζες.

Επίσης, δεν καλύπτονται όσοι βρίσκονται σε διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ή αντιμετωπίζουν πλειστηριασμούς χωρίς να διαθέτουν δικαστική απόφαση προστασίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για τα «κόκκινα» δάνεια φέρνει η νέα τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία ενσωματώνει τη νομολογία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη. Ωστόσο, η ευνοϊκή ρύθμιση δεν καλύπτει όλους τους ευάλωτους δανειολήπτες που προσπαθούν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία.

Η HuffPost συγκέντρωσε τις πέντε κατηγορίες δανειοληπτών οι οποίοι μένουν έξω από τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση. Συγκεκριμένα, χάνουν τα οφέλη και το «κούρεμα» των τόκων οι εξής κατηγορίες δανειοληπτών:

Advertisement

Advertisement

1. Όσοι δεν έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη

Δανειολήπτες που έχουν καθυστερημένα ή «κόκκινα» δάνεια αλλά δεν είχαν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη δεν αποκτούν κανένα νέο δικαίωμα από τη συγκεκριμένη διάταξη.

2. Όσοι έχουν διμερείς, ιδιωτικές ρυθμίσεις με τράπεζες ή servicers

Οι χιλιάδες δανειολήπτες που διαπραγματεύτηκαν απευθείας με τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δεν καλύπτονται από τον νέο τρόπο υπολογισμού των τόκων. Οι συμβάσεις τους εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους που έχουν υπογράψει.

3. Όσοι βρίσκονται σε διαδικασίες εξωδικαστικού μηχανισμού

Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έγιναν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή άλλων μεταγενέστερων εργαλείων ρύθμισης οφειλών.

Advertisement

4. Όσοι έχασαν την προστασία του Νόμου Κατσέλη

Σε περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης δεν τήρησε τους όρους της δικαστικής ρύθμισης ή η προστασία έχει αρθεί, τα οφέλη της νέας διάταξης δεν είναι δεδομένα και θα εξαρτηθούν από τη νομική κατάσταση κάθε υπόθεσης.

5. Όσοι αντιμετωπίζουν σήμερα πλειστηριασμό χωρίς δικαστική προστασία

Advertisement

Η νέα ρύθμιση δεν αποτελεί νέο πλαίσιο προστασίας από πλειστηριασμούς. Δεν «παγώνει» διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης ούτε δημιουργεί νέα δικαιώματα για οφειλέτες που δεν διαθέτουν ήδη δικαστική απόφαση του Νόμου Κατσέλη.

Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα, για αρχικό στεγαστικό δάνειο κύριας κατοικίας 120.000 ευρώ που έχει σήμερα υπόλοιπο 100.000 ευρώ και η μηνιαία δόση έχει οριστεί στα 300 ευρώ.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πλέον πάνω στη μηνιαία δόση που όρισε το δικαστήριο και όχι πάνω στο σύνολο της οφειλής, όπως υποστήριζαν επί χρόνια τράπεζες και servicers. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, σε αρκετές περιπτώσεις οι συνολικοί τόκοι μειώνονται κατά δεκάδες χιλιάδες ευρώ και οι μηνιαίες δόσεις υποχωρούν σημαντικά. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο αφορά περισσότερους από 100.000 πολίτες, ενώ προβλέπεται και αναδρομική εφαρμογή για ενεργές ρυθμίσεις. (Δες αναλυτικά ΕΔΩ).

Advertisement