Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα κρυπτονομίσματα αναδεικνύονται σε κεντρικό πυλώνα του παγκόσμιου οικονομικού και τεχνολογικού συστήματος, επηρεάζοντας τη στρατηγική των κρατών και τη διαχείριση των μακροοικονομικών τους μεγεθών.

Πολλές χώρες επανεκτιμούν τις επενδυτικές τους πολιτικές, στοχεύοντας στην κατοχή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Στο πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας, προτείνεται η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων κρυπτονομισμάτων από το κράτος, τα επιμελητήρια και τα υπουργεία για την ενίσχυση των εσόδων και την αποπληρωμή χρεών.

Η υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής και της ενέργειας, εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για τη μείωση της ανεργίας και την τόνωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

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Στο μελλοντικό τεχνολογικό, οικονομικό, θεσμικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, που στην τρέχουσα φάση διαμορφώνεται η μορφή, το εύρος, η δυναμική και η αλληλοεξάρτηση όλων αυτών των πτυχών αυτού του περιβάλλοντος μεταξύ όλων των κρατών του κόσμου, παρατηρείται ότι το διεθνές οικονομικό-χρηματοοικονομικό, τεχνολογικό, θεσμικό και γεωπολιτικό-γεωοικονομικό περιβάλλον περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και ψηφιακών νομισμάτων.

Το κάθε κράτος αναλόγως διάφορων ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών και μεγεθών του ενισχύει κατ’ αυτό το αποτύπωμά του προς το νέο αυτό περιβάλλον. Συνδετικός πυλώνας όλων των παραπάνω καθώς και του παγκόσμιου οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος θα είναι τα κρυπτονομίσματα (cryptocurrencies) όπου το κάθε ένα crypto έχει και μία εσωτερική ιδιότητα, χαρακτηριστικό και λειτουργία. Μέσω αυτού θα γίνεται η πληρωμή ή ανταλλαγή ή δανειοδότηση είτε κεφαλαίων, είτε υπηρεσιών είτε προϊόντων κατά τρόπο άμεσο, απλό και γρήγορο μεταξύ των πολιτών.

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Η παράλληλη εξέλιξη στον τομέα της πληροφορικής καθώς και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) συνεπικουρεί ολοένα και περισσότερο σ’ αυτή τη δομή με βασικό πυλώνα τα κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα και με τις τρέχουσες εξελίξεις αρκετές χώρες επαναξιολογούν και αναθεωρούν την οικονομική και επενδυτική στρατηγική τους για τα κρυπτονομίσματα όπου αρκετά κράτη αρχίζουν και γίνονται κάτοχοι σημαντικών ποσοτήτων κρυπτονομισμάτων.

Η δυναμική και εξέλιξη των κρυπτονομισμάτων και γενικότερα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο και αλληλεπίδραση με σημαντικά μακροοικονομικά μεγέθη (και δείκτες) των κρατών όπου δύνανται να επηρεάσουν είτε θετικά ή αρνητικά σημαντικά οικονομικά μεγέθη. Ειδικότερα τα κρυπτονομίσματα δύνανται να επηρεάσουν θετικά (μειώνοντάς το) το δημόσιο χρέος μίας χώρας και αυτό μέσω της στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής των κρατών και την κατοχή αρκετών και διαφορετικών κρυπτονομισματικών μαρκών.

Στην ελληνική οικονομία ειδικότερα παρατηρείται με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Worldeconomics ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος (χρέος ως % του ΑΕΠ)[1] συνεχώς αυξάνεται ή παραμένει σε σταθερά υψηλότατα επίπεδα παρά την υιοθέτηση αρκετά χρόνια πριν των μνημονίων της δεκαετίας 2010-2020.

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Η υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων από τα κράτη θα μπορούσε να συνεισφέρει στην μείωση του Δημοσίου Χρέους και στην δημιουργία δημοσιονομικού χώρου μέσω των δημοσιονομικών πλεονασμάτων και να μην υιοθετούνται δημοσιονομικές συσταλτικές οικονομικές πολιτικές (μειώσεις μισθών, συντάξεων, δημοσίων δαπανών) σε περιόδους οικονομικής ύφεσης καθώς επίσης συμβάλλουν και στην αύξηση των εισοδημάτων (μισθών, συντάξεων) των πολιτών μέσω της μελλοντικής αύξησης των τιμών των κρυπτονομισμάτων. Επίσης συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εφόσον έχουν επενδύσει και διαθέτουν ένα πορτοφόλι με μάρκες κρυπτονομισμάτων.

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Για παράδειγμα ένα κράτος μέσω των κατάλληλων αναλύσεων θεσμικών και πολιτικών αποφάσεων, εγκρίσεων και συναινέσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πορτοφόλι όπου θα επενδύσει εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια κεφάλαια με στρατηγικό μακροχρόνιο προσανατολισμό. Η κρατική επένδυση σε μάρκες κρυπτονομισμάτων και ειδικότερα σε κρυπτονομίσματα τα οποία διαθέτουν μία ιδιότητα και λειτουργία απαραίτητη με τις ανάγκες ενός κράτους ή συναφές με τα βιομηχανικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του, εξασφαλίζουν στο κράτος μελλοντική υψηλή οικονομική απόδοση με την προοπτική της αύξησης της τιμής της μάρκας του κρυπτονομίσματος και την διάθεση αυτών των κερδών είτε για την αποπληρωμή του χρέους είτε για την επανεπένδυσή του σε νέα κρυπτονομίσματα.

Τα κρυπτονομίσματα οδηγούν στην δημιουργία υψηλότατων αποδόσεων και αποπληρωμή – χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους μέσω των κερδών από κρυπτονομίσματα ή στο μέλλον μέσω της παροχής κρυπτονομισμάτων όπου ένα δημόσιο χρέος δύναται να τιμολογείται και αποπληρώνεται σε μάρκες κρυπτονομισμάτων που θέτουν οι δανειστές ( π.χ. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, XRP, σε meme coin όπως το Shiba Inu και άλλα).

Ακόμα, η είσοδος στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων θεσμικών επενδυτών αλλά και κρατών θα αυξήσουν σημαντικά την συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων που κατά την δεδομένη στιγμή ανέρχεται κοντά στα δύο τρισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ (στο παρελθόν έχει ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολλάρια και αναφέρεται ότι υπάρχουν συνεχείς αυξομειώσεις στην κεφαλαιοποίηση της συνολικής αγοράς) αλλά και μεμονωμένα κρυπτονομισμάτων που θεωρούνται από τους επενδυτές αξιόλογα για να επενδύσουν.

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Το σημαντικότερο που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι η σύνδεση κρυπτονομισμάτων και κρατών. Παράλληλα, οι ιδιότητες που έχει το κάθε κρυπτονόμισμα και ποια λειτουργία ή ρόλο έχει για το αναπτυσσόμενο μελλοντικό οικονομικό σύστημα αυξάνει την εσωτερική αξία του και δυναμική του καθώς και οι κρατικές επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα συμπεριλαμβανομένου και της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων που απαιτεί αρκετή ενέργεια και κυρίως με χαμηλό κόστος θέτουν τις βάσεις για μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας καθώς δύνανται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με επαγγέλματα που εξειδικεύονται στην ανάπτυξη Blockchain, στην κρυπτογραφία, στην ασφάλεια δικτύων, της επιστήμης υπολογιστών και της παραγωγής ενέργειας.

Το οικονομικό όφελος είναι ότι αυξάνονται τα εισοδήματα των πολιτών, η κατανάλωση καθώς και τα φορολογικά έσοδα που δύνανται και αυτά να κατευθυνθούν προς την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Οικονομικός στόχος για να μειωθεί το δημόσιο χρέος για παράδειγμα της ελληνικής οικονομίας η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων κρυπτονομισμάτων συνολικά της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος επίσης η μακροχρόνια επενδυτική-οικονομική πολιτική και η αποκόμιση υψηλοτάτων δημοσίων εσόδων από τις υψηλές αποδόσεις κρυπτονομισμάτων με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους. Επίσης η υιοθέτηση από τα κράτη των κρυπτονομισμάτων και η κατοχή μεγάλων ποσοτήτων μαρκών από τα κρυπτονομίσματα σταθεροποιεί περισσότερο και την αγορά κρυπτονομισμάτων διότι κράτη με σταθερή οικονομική πολιτική δύνανται να είναι και σταθεροί μακροχρόνιοι κάτοχοι και επενδυτές κρυπτονομισμάτων και να σταθεροποιούν την αγορά με πολλά θετικά οφέλη.

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Το 2021 παρατηρήθηκαν υψηλότατες αποδόσεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων όπου μία μικρή επένδυση της τάξεως των 1.000 δολλαρίων ΗΠΑ έγινε 1.000.000 δολλάρια ΗΠΑ σε μικρό χρονικό διάστημα όπου αναλόγως και το ύψος του κεφαλαίου που επενδύεται από τα κράτη θα υπάρχουν και ανάλογα υψηλά κέρδη εφόσον αυξηθούν οι τιμές των επιλεγόμενων από τα κράτη κρυπτονομισμάτων.

Η πλήρης όμως ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας δύναται να ενισχυθεί περεταίρω από την δημιουργία εκτός ενός ενιαίου κρατικού πορτοφολιού με κρυπτονομίσματα και στην δημιουργία κυβερνητικών πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων ανά Υπουργείο (για παράδειγμα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Τουρισμού, είτε να κατέχουν κρυπτονομίσματα συναφή με το υπουργικό χαρτοφυλάκιό τους ή στην δημιουργία κρυπτονομίσματος ή meme coin με αγροτική τεχνολογία για το μεν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για το δε Υπουργείο Τουρισμού σε ένα κρυπτονόμισμα που διαφημίζει την Ελλάδα). Το ίδιο και σε επαγγελματικές ομάδες και επιμελητήρια, για να μπορούν να έχουν με εθελοντικά κεφάλαια από συνδρομές μελών ή κρατικές επιχορηγήσεις πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων όπου θα συνεισφέρουν στην οικονομία συνολικά αλλά και στην οικονομική ενίσχυση των Υπουργείων και επιμελητηρίων ακόμα και των Δημοσίων Πανεπιστημίων παρέχοντάς τους τα αναγκαία κεφάλαια που χρειάζονται ώστε να μην επιβαρύνεται και ο κρατικός προϋπολογισμός.

Επίσης, όλο αυτό συντελεί και στο να υπάρχει μείωση του δημοσίου χρέους, διεύρυνση της φορολογικής βάσης (επιμελητήρια και πολίτες) και να υλοποιούνται τα αναπτυξιακά προγράμματα και στόχοι των φορέων αυτών με σκοπό την οικονομική άνθιση. Στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας χρήσιμο θα είναι για παράδειγμα η δημιουργία από το κάθε επιμελητήριο της Ελλάδας πχ Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και οι οικονομολόγοι της Ελλάδας να δημιουργήσουν και ένα δικό τους κρυπτονόμισμα το οποίο μέσων των κερδών του θα ενισχύει εισοδηματικά το ίδιο το επιμελητήριο και τους οικονομολόγους-μέλη-πολίτες της Ελλάδας ανάλογα με το κεφάλαιο που έχουν διαθέσει.

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Το κρυπτονόμισμα του κάθε επιμελητηρίου θα μπορούσε να είναι συνδεδεμένο μ’ ένα πολύ γνωστό και δημοφιλές κρυπτονόμισμα της αγοράς όπως το Bitcoin όπου θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο και η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του από τέτοιου είδους οικονομικά εγχειρήματα. Στόχος οικονομικός είναι η οικονομική ανεξαρτησία και η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των πολιτών όπου θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονομία μέσω της αύξησης ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων σε τομείς πληροφορικής, μείωση ανεργίας, αύξηση φορολογικών εσόδων, αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων και κυρίως μείωση του δημοσίου χρέους λόγω αυξημένων δημοσίων εσόδων και ικανότητας αποπληρωμής ή τιμολόγησης σε κρυπτονομίσματα του δημοσίου χρέους (είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού χρέους).

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Ωστόσο, η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία όντας και μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωζώνης θα μπορούσε να επωφεληθεί και από την δημιουργία-θέσπιση ενός κρυπτο-ευρώ (crypto euro coin) όπου δύναται να συμμετέχει με κεφάλαια και να απολαμβάνει ανάλογα κέρδη όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Ουσιαστικά αγορές (πχ εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας), δανεισμοί (μεταξύ κρατών και εθνικών οικονομιών), αποπληρωμές (κρατικών δημοσίων χρεών και ιδιωτικών χρεών) θα γίνονται ή και θα τιμολογούνται μέσω κρυπτονομισμάτων καθώς τα περισσότερα κρυπτονομίσματα είναι αποκεντρωμένα όπου δεν μπορεί να ελέγχεται το νόμισμα από κάποια κεντρική αρχή.

Κλείνοντας, παρατηρείται ότι η ανάπτυξη των κλάδων της πληροφορικής, της ενέργειας και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας καθώς και το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο που υπάρχει στην τρέχουσα περίοδο καθιστούν τα κρυπτονομίσματα βασικό πυλώνα και μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για το εγγύς μέλλον με σημαντικές μακροοικονομικές επιδράσεις στην ελληνική οικονομία και στο δημόσιο χρέος.

Στο υπό-διαμόρφωση οικονομικό-χρηματοοικονομικό περιβάλλον με βασικό κορμό τα κρυπτονομίσματα, η ταχύτητα ενσωμάτωσης της κρυπτογραφικής τεχνολογίας και του κατανεμημένου καθολικού (Blockchain), των κρυπτονομισμάτων, των επενδυμένων κεφαλαίων και η μακροχρόνια κατοχή μαρκών κρυπτονομισμάτων αυξάνει την γεωπολιτική και γεωοικονομική δυναμική ενός κράτους καθώς και βελτιώνει θετικά σημαντικά οικονομικά μεγέθη.

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Τέλος χρήσιμο είναι να επισημανθεί πως στην πρόσφατη έκθεση της BlackRock αναφέρεται ότι το Bitcoin «As the global investment community grapples with rising geopolitical tensions, concerns over the state of U.S. debt and deficits, and increased political instability around the world, bitcoin may be seen as an increasingly unique diversifier against some of these fiscal, monetary and geopolitical risk factors investors may face elsewhere in their portofolios[2]» όπου παρατηρείται ότι το Bitcoin στο εγγύς μέλλον καθώς και όλη η αγορά κρυπτονομισμάτων αναμένεται να έχουν σημαντικό ρόλο στα διεθνή οικονομικά ζητήματα.

[1] https://www.worldeconomics.com/GrossDomesticProduct/Debt-to-GDP-Ratio/Greece.aspx , προσπέλαση 18/09/2024

[2] https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/insights/bitcoin-unique-diversifier , προσπέλαση 20/09/2024