Η σημερινή εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική επιτυχία για την Ελλάδα, αποτελεί μια βαθιά συμβολική αλλά και ουσιαστική μετατόπιση του ρόλου της χώρας μέσα στην ευρωζώνη. Είκοσι χρόνια μετά την ένταξη στο ευρώ και μια δεκαετία μετά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα αναλαμβάνει για πρώτη φορά την ηγεσία του κορυφαίου οργάνου όπου λαμβάνονται οι πιο κρίσιμες αποφάσεις οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης

Η ανάδειξη του Έλληνα υπουργού στη θέση αυτή αποτελεί αναγνώριση όχι μόνο του προσωπικού προφίλ και της διεθνούς αξιοπιστίας του, αλλά κυρίως της διαδρομής της ελληνικής οικονομίας, από το πρόγραμμα διάσωσης και την αβεβαιότητα, στο καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας, στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και στη σταθερή δημοσιονομική εικόνα. Η χώρα παύει να βρίσκεται «υπό επιτήρηση» και περνά πλέον στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Για την Ελλάδα, η προεδρία του Eurogroup ανοίγει μια νέα περίοδο αυξημένης επιρροής. Ο πρόεδρος δεν αποφασίζει μόνος, αλλά διαμορφώνει την ατζέντα, επιλέγει τις προτεραιότητες, χτίζει συναινέσεις και επηρεάζει τον ρυθμό λήψης αποφάσεων. Από τη μεταρρύθμιση των νέων δημοσιονομικών κανόνων έως την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και τη διαμόρφωση των νέων επενδυτικών εργαλείων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η Ελλάδα θα βρίσκεται στο κέντρο των συζητήσεων.

Μήνυμα σταθερότητας σε αγορές και διεθνείς επενδυτές

Η εκλογή προσφέρει επίσης ένα πολιτικό μήνυμα σταθερότητας προς τις αγορές και τους διεθνείς επενδυτές, η χώρα βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους διαμορφωτές της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Αυτό μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες χρηματοδότησης, να ενισχύσει την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας και να υποστηρίξει τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων.

Σε μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές αναταράξεις, νέες δημοσιονομικές ισορροπίες και προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα, η παρουσία ενός Έλληνα στην κορυφή του Eurogroup αποτελεί όχι μόνο τιμή αλλά και ευθύνη. Η Ελλάδα αναλαμβάνει έναν ρόλο που πριν από λίγα χρόνια φαινόταν αδιανόητος. Και αυτή η εξέλιξη, πέρα από τα θετικά της συμβολισμού, ενισχύει έμπρακτα τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.