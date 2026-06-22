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Το υπό επεξεργασία πακέτο περιλαμβάνει την αύξηση του ετήσιου επιδόματος στα 400 ευρώ και συμπληρωματική αύξηση στις κύριες συντάξεις έως 2,5%.

Η κυβέρνηση εξετάζει τη μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, καθώς και την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% της αρχικής παροχής.

Παράλληλα, σχεδιάζονται κίνητρα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, ώστε να ενισχυθεί η παραμονή τους στην αγορά εργασίας και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους.

Το τελικό εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τις οικονομικές προβλέψεις για το 2026.

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Σημαντικές παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καθώς η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να ενισχύσει το εισόδημα των ηλικιωμένων σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στο κόστος ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο μέτρων που βρίσκεται υπό επεξεργασία περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων με μόνιμο χαρακτήρα, οι οποίες στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων όσο και στην αποκατάσταση στρεβλώσεων που εξακολουθούν να επιβαρύνουν χιλιάδες συνταξιούχους.

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Κεντρική θέση στο σχεδιασμό καταλαμβάνει η αύξηση του μόνιμου ετήσιου επιδόματος για τους συνταξιούχους από τα 300 στα 400 ευρώ. Η ενίσχυση αυτή αναμένεται να δοθεί σε ευρύτερο αριθμό δικαιούχων, αποτελώντας ένα πρόσθετο δίχτυ προστασίας απέναντι στις αυξημένες δαπάνες διαβίωσης.

Παράλληλα, εξετάζεται συμπληρωματική αύξηση στις κύριες συντάξεις, της τάξης του 2% έως 2,5%, πέραν των προβλεπόμενων αναπροσαρμογών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση συνδέεται με την πορεία του πληθωρισμού και αποσκοπεί στη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των συνταξιούχων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βλέπουν σημαντικό μέρος των αυξήσεων να απορροφάται από το αυξημένο κόστος αγαθών και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη μείωση των κρατήσεων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται μείωση κατά 50% στις κρατήσεις που επιβάλλονται στις κύριες συντάξεις, ενώ για τις επικουρικές συντάξεις το σενάριο προβλέπει πλήρη κατάργηση της σχετικής επιβάρυνσης. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα μπορούσε να αυξήσει αισθητά τις καθαρές αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% της αρχικής παροχής, αποκαθιστώντας περικοπές που είχαν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά κυρίως χήρες και χήρους που είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται σημαντικά μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους.

Τέλος, η κυβέρνηση εξετάζει νέα κίνητρα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, με στόχο να ενισχυθεί η παραμονή τους στην αγορά εργασίας και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους σε κλάδους όπου παρατηρούνται ελλείψεις προσωπικού. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να κινούνται προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης ανταμοιβής της εργασίας και περιορισμού αντικινήτρων που εξακολουθούν να υφίστανται.

Εφόσον οι σχεδιασμοί αυτοί οριστικοποιηθούν, το πακέτο για τους συνταξιούχους θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά μέτρα της φετινής ΔΕΘ, με άμεσο αντίκτυπο στο διαθέσιμο εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών. Το τελικό εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 2026.