Άποψη από drone του κτιρίου Berlaymont, έδρας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, με τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην είσοδο, REUTERS/Yves Herman/File Photo

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων στις παγκόσμιες αγορές.

Η Κομισιόν εξετάζει την παράταση κατά ένα έτος των υποχρεώσεων εισαγωγής βάσει του κανονισμού για το μεθάνιο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες εφαρμογής που αναφέρουν κράτη-μέλη.

Παράλληλα, η Επιτροπή χαιρέτισε τη συμφωνία της G7 για την απελευθέρωση εκατό εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, θεωρώντας την απαραίτητο βήμα για την προστασία των καταναλωτών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναλαμβάνει τη διαχείριση της απελευθέρωσης των αποθεμάτων, ενώ οι λεπτομέρειες για την κατανομή και τις ποσότητες παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

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«Πολύ δύσκολος χειμώνας» περιμένει την Ευρώπη όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, προειδοποιεί η Κομισιόν, λίγες ημέρες μετά τις αντίστοιχες προειδοποιήσεις του Επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν και ενώ η συμφωνία της G7 για την απελευθέρωση 100 εκατ. βαρελιών περνά πλέον στη φάση εφαρμογής.

«Οδεύουμε προς έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας», ανέφερε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, κάνοντας λόγο για «σημαντικές και συνεχιζόμενες εντάσεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου».

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Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κομισιόν εξετάζει να δώσει έναν ακόμη χρόνο πριν τεθούν σε ισχύ οι νέες υποχρεώσεις για τις εισαγωγές βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού για το μεθάνιο, οι οποίες κανονικά ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2027.

Όπως εξήγησε η Ιτκόνεν, η Επιτροπή ακούει τις ανησυχίες κρατών-μελών και της βιομηχανίας, καθώς υπάρχουν «συγκεκριμένες και πραγματικές δυσκολίες» με την έναρξη εφαρμογής του συστήματος. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η Κομισιόν παραμένει «πολύ δεσμευμένη» στο πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, αλλά ότι «πρέπει να δούμε όλα αυτά μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ασφάλειας».

Ο Γιόργκενσεν θα βρεθεί την Τρίτη το απόγευμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί για τα επόμενα βήματα.

Η Κομισιόν χαιρέτισε παράλληλα τη συμφωνία της G7 για την απελευθέρωση έκτακτων αποθεμάτων και ιδιαίτερα τη δέσμευση κατά των απαγορεύσεων στις εξαγωγές. «Η προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τα σοκ των τιμών παραμένει προτεραιότητά μας», δήλωσε η Ιτκόνεν, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «αναγκαίο και θετικό βήμα προς τα εμπρός» και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τιμές για κράτη-μέλη, επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Για τα 100 εκατ. βαρέλια, πάντως, οι λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές. Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι «η απόφαση για την απελευθέρωση και η οργάνωση οποιασδήποτε απελευθέρωσης» ανήκει στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τη διαχείριση της διαδικασίας.

Ερωτηθείσα εάν η απελευθέρωση θα είναι υποχρεωτική για τα κράτη και εάν κάθε χώρα θα έχει συγκεκριμένη ποσόστωση, η Ιτκόνεν δεν έδωσε σαφή απάντηση, παραπέμποντας στη διαδικασία του IEA και στις επόμενες συνεδριάσεις.

Ανοιχτό παραμένει επίσης πόσο από τα 100 εκατ. βαρέλια αφορά νέες ποσότητες, ποια θα είναι η κατανομή ανά χώρα και προϊόν και πόσο ακριβώς ντίζελ θα διατεθεί στις πρώτες 20 ημέρες. Η Επιτροπή αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες «τις επόμενες ημέρες», μετά τις σχετικές διαδικασίες στον IEA.