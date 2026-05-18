«Αναγνωρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη» δήλωσε στο ΕΡΤnews o υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχετικά με την αναδημοσίευση της συνέντευξής του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι παραχώρησε τη συνέντευξη στο συνέδριο των Δελφών, η οποία ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. «Είπε το “ναι” στη μετάβαση στην ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, ενώ σημείωσε ότι «είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι στον 21ο αιώνα η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύς και «όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του, διαφορετικά είναι όμηρος των επιλογών των άλλων».

Σχετικά με τους υδρογονάνθρακες, ανέφερε ότι «κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η κοινοπραξία να προχωρήσει και να μπει γεωτρύπανο όσο πιο γρήγορα γίνεται, το α΄ τρίμηνο του 2027 ή νωρίτερα».

Η κοινοπραξία μιλά για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. ευρώ κυβικών μέτρων- αυτό μπορεί να αποφέρει 10 δισ. στην Ελλάδα και τον Έλληνα φορολογούμενο, εκτίμησε.

«Όλες οι κινήσεις που έχουμε κάνει έχουν γίνει στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «και με τον Κάθετο Διάδρομο και με τις υποδομές που έχουμε ουσιαστικά τροφοδοτούμε μια αγορά 100 εκατ. ανθρώπων δυνητικά και ουσιαστικά σε έναν βαθμό περιθωριοποιούμε τον ρόλο της Τουρκίας».

«Αυτές οι εξελίξεις οι οποίες δεν είναι εχθρικές για κανέναν, δημιουργούν μια δυσκολία στην Άγκυρα», είπε.