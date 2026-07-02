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Η αύξηση της ροής πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ βοηθά στη συνεχή αποκλιμάκωση της τιμής του αργού που κατρακυλά στα 70 δολάρια το βαρέλι και χαμηλότερα στις συναλλαγές της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται κάτω από τα 71 δολάρια το βαρέλι, με την τιμή να υποχωρεί προς τα 70 φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι αποστολές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ συνέχισαν να αυξάνονται.

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Επίσης, το αργό τύπου WTI υποχωρεί κάτω και από τα 68 δολάρια. Διαπραγματεύεται γύρω στα 67,5 δολάρια, με τους επενδυτές να επιβραβεύουν τα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ροές αργού πετρελαίου μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού των Στενών ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα με την υποστήριξη του αμερικανικού στρατού. Οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΑΕ έχουν επίσης επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μέσω παράκαμψης.

Αλλά και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ξεπέρασαν τα 40 εκατομμύρια βαρέλια μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, ενώ τα ρεκόρ ρωσικών αποστολών συνέβαλαν σε σημαντική συσσώρευση φορτίων πετρελαίου στη θάλασσα.

Στο μέτωπο των ειρηνευτικών συνομιλιών, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και το Κατάρ δήλωσε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Πάντως, η Τεχεράνη συνέχισε να επιμένει στη διατήρηση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.