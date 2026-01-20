«Σεισμό» στις παγκόσμιες αγορές και την Wall Street προκαλούν οι επίμονές δηλώσεις Τραμπ ότι δεν κάνει πίσω στην απόφασή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία αλλά και τον νέο κύκλο τιμωρητικών δασμών σε Ευρωπαικές χώρες που στέλνουν στρατεύματα στο νησί της Αρκτικής.

Σύμφωνα με στοιχεία του CNBC, ο χρυσός εκτινάχθηκε πάνω από τα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια, ενώ το δολάριο υποχωρεί σημαντικά εν αναμονή και της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου αύριο Τετάρτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των αγορών.

Οι αμερικανικοί δείκτες υποχώρησαν κατακόρυφα πριν από το άνοιγμα της Wall Street, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να υποχωρούν κατά 1,5% και 1,6% αντίστοιχα, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 1,9% πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Οι ασιατικές μετοχές έκλεισαν σε μεγάλο βαθμό πτωτικά. Ο Ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,1% κυρίως λόγω της πτώσης των μετοχών τεχνολογίας και βασικών υλικών, ενώ οι μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών υποχώρησαν και στον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατά 0,3%. Ο δείκτης αναφοράς Shanghai Composite της Κίνας παρέμεινε αμετάβλητος.

Στη Ευρώπη, οι αγορές παρατηρούν με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις καθώς συνεχίεται για δεύτερη ημέρα η κατακόρυφη πτώση των μετοχών. Ο γαλλικός CAC 40 και ο γερμανικός DAX κατέγραψαν χθες Δευτέρα τις χειρότερες ημέρες τους από τον Νοέμβριο του 2025.

Στο Παρίσι, ο δείκτης ήταν 0,7% χαμηλότερος καθώς οι μετοχές των κολοσσών Kering και LVMH (στις οποίες ανοίκουν μεγάλα brand οπως η Lοui Vuiton και Dior) υποχωρούν κατά 2,5% και 1,3% αντίστοιχα. Στη Φρανκφούρτη, οι μετοχές ενέργειας οδήγησαν τον DAX σε πτώση κατά 0,9%, με την Siemens Energy να υποχωρεί κατά 2,2%.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,8%, καθώς οι μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου υποχώρησαν -συμπεριλαμβανομένου του London Stock Exchange Group, που υποχώρησε κατά 2,1%- ενώ οι τραπεζικές και οι μετοχές πολυτελών ειδών έριξαν τον FTSE MIB κατά 0,7% στο Μιλάνο. Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου υποχώρησαν επίσης μετά την άνοδο που σημείωσαν τη Δευτέρα ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε κατά 0,65%, καθώς οι μετοχές ενέργειας και χρηματοοικονομικών υποχώρησαν, με την ασφαλιστική Mapfre να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση κατά 3,6%.