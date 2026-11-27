Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΔΥΠΑ χρηματοδοτεί πρόγραμμα εθελοντικής συνέχισης της ασφάλισης για μακροχρόνια ανέργους που υπολείπονται έως πέντε χρόνια από τη συνταξιοδότηση.

Οι δικαιούχοι μπορούν να καλύψουν έως 1.500 ημέρες ασφάλισης, εφόσον διαθέτουν ήδη τουλάχιστον 3.000 αναγνωρισμένες ημέρες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διατηρούν ενεργή την κάρτα ανεργίας τους και να μην παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67 τοις εκατό.

Η υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται στα αρμόδια υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας μετά την ένταξη, ο χρόνος που έχει συμπληρωθεί μπορεί να αξιοποιηθεί για τη χορήγηση αντίστοιχης σύνταξης.

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Οι μακροχρόνια άνεργοι που απέχουν έως πέντε χρόνια από τη σύνταξη μπορούν να καλύψουν έως 1.500 ημέρες ασφάλισης που τους λείπουν, μέσω προγράμματος εθελοντικής συνέχισης της ασφάλισης που χρηματοδοτεί η ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη σημαντικό χρόνο ασφάλισης αλλά δεν μπορούν να βρουν δουλειά για να συμπληρώσουν τα ένσημα που χρειάζονται.

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Ποιοι μπορούν να ενταχθούν;

Οι προϋποθέσεις είναι πέντε:

Προϋπόθεση Τι σημαίνει Μακροχρόνια ανεργία εγγραφή στο μητρώο ανέργων για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες Συνέχιση ανεργίας να παραμένει άνεργος μετά την αίτηση και να ανανεώνει την ψηφιακή κάρτα ανεργίας Απόσταση από τη σύνταξη έως 5 χρόνια από τη θεμελίωση πλήρους σύνταξης, με έλλειμμα έως 1.500 ημερών Ελάχιστη ασφάλιση τουλάχιστον 3.000 αναγνωρισμένες ημέρες, όταν το όριο είναι 4.500 Υγεία εξέταση από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή και αναπηρία όχι πάνω από 67%

Στο παράδειγμα του NewsIT, όποιος βγαίνει στη σύνταξη στα 67 με 4.500 ημέρες μπορεί να κάνει αίτηση από τα 62. Ειδικά καθεστώτα, όπως τα βαρέα και ανθυγιεινά, μπορεί να έχουν διαφορετική ηλικία εκκίνησης.

Ποιες ημέρες μετράνε για τις 3.000;

Στις 3.000 ημέρες μετράνε η ασφάλιση σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατιωτική θητεία που έχει εξαγοραστεί πλήρως και η εθελοντική ασφάλιση που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ο απλός χρόνος ανεργίας δεν μετράει.

Η σύνταξη χηρείας δεν αποκλείει από μόνη της, αφού δεν βγαίνει από δικό του δικαίωμα του ασφαλισμένου. Ισχύουν όμως όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Τα έξι παραδείγματα

Περίπτωση Ημέρες που μετράνε Αποτέλεσμα 62 ετών, 3.000 ημέρες 3.000 εξετάζεται· λείπουν 1.500, αλλά δεν βγαίνει σύνταξη πριν από το όριο ηλικίας 63 ετών, 1.500 στην Ελλάδα + 1.800 στη Γερμανία 3.300 περνά το όριο Με σύνταξη χηρείας, 62 ετών, περίπου 3.500 δικές του 3.500 μπορεί να ενταχθεί 2.820 ημέρες + χρόνος ανεργίας 2.820 δεν περνά: λείπουν 180 2.600 πραγματικές + 402 εθελοντικής 3.002 περνά το όριο 2.500 πραγματικές + 550 εξαγορασμένης θητείας 3.050 περνά το όριο

Πού γίνεται η αίτηση;

Η αίτηση για ένταξη στην εθελοντική ασφάλιση γίνεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας. Πριν από την αίτηση, καλό είναι ο ενδιαφερόμενος να ελέγξει τον συνολικό χρόνο ασφάλισής του και να ρωτήσει αν αναγνωρίζονται χρόνοι από το εξωτερικό ή πλασματικοί χρόνοι.

Η κάρτα ανεργίας πρέπει να μένει ενεργή και να ανανεώνεται κανονικά. Η έγκριση δεν είναι αυτόματη.

Τι γίνεται μετά τα 67 ή σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας;

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 16/2026 του e-ΕΦΚΑ, όποιος είναι 67 ετών ή μεγαλύτερος μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να διακόψει το πρόγραμμα και να ζητήσει σύνταξη αξιοποιώντας αναγνωρισμένους πλασματικούς χρόνους. Η αναγνώριση δεν γίνεται αυτόματα.

Ο χρόνος που έχει ήδη συμπληρωθεί στο πρόγραμμα μπορεί να στηρίξει σύνταξη θανάτου για τα μέλη της οικογένειας που τη δικαιούνται, καθώς και σύνταξη αναπηρίας, αν η αναπηρία προέκυψε μετά την ένταξη.