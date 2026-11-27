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Τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 πληρώνονται χωρίς πρόστιμο έως την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ΑΑΔΕ ανάρτησε τα ειδοποιητήρια στην πλατφόρμα myCAR στις 2 Νοεμβρίου 2026, χωρίς αλλαγές στις κλίμακες και στα ποσά σε σχέση με πέρυσι.

Αυτόματη παράταση δεν προβλέπεται. Όποιος πληρώσει από 1η Ιανουαρίου 2027 και μετά, θα πληρώσει περισσότερα.

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Πώς βρίσκω το ειδοποιητήριο στο myCAR;

Με κωδικούς TAXISnet, η διαδρομή είναι: myAADE, Εφαρμογές, Φορολογικές Υπηρεσίες, Οχήματα, myCAR, Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων, Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας. Το ειδοποιητήριο εκτυπώνεται από εκεί.

Υπάρχει και τρόπος χωρίς κωδικούς: στο myCAR συμπληρώνονται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και το έτος. Ο κωδικός πληρωμής φαίνεται επίσης στην εφαρμογή myAADEapp, στην επιλογή myWallet.

Πώς πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας;

Η πληρωμή γίνεται με τον κωδικό RF του ειδοποιητηρίου, μέσω e-banking ή mobile banking. Γίνεται επίσης με σάρωση του QR code, αν το υποστηρίζει η εφαρμογή της τράπεζας, σε ΑΤΜ, ή με το ειδοποιητήριο σε κατάστημα τράπεζας ή στα ΕΛΤΑ.

Το αποδεικτικό πληρωμής καλό είναι να φυλάσσεται μέχρι να εμφανιστεί η εξόφληση στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

Πόσο είναι το πρόστιμο αν πληρώσω αργότερα;

Η προσαύξηση εξαρτάται από τον μήνα της πληρωμής.

Πότε πληρώνετε Προσαύξηση Παράδειγμα: τέλη 240 € Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 καμία 240 € Ιανουάριος 2027 25% 300 € Φεβρουάριος 2027 50% 360 € Από 1η Μαρτίου 2027 100% 480 €

Για επιβατικά με ετήσια τέλη κάτω από 30 ευρώ, το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Τι κάνω αν δεν θα κυκλοφορήσω το αυτοκίνητο το 2027;

Ο ιδιοκτήτης που δεν θα χρησιμοποιήσει το όχημα το 2027 μπορεί να δηλώσει ψηφιακή ακινησία στο myCAR. Για να μην οφείλει τέλη για το 2027, η δήλωση πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τι ισχύει για καινούργιο αυτοκίνητο;

Για όχημα που ταξινομείται μέσα στη χρονιά, τα τέλη του έτους ταξινόμησης πληρώνονται έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον οδηγό της ΑΑΔΕ.