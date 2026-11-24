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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 14χρονος μαθητής στην Ήπειρο κατηγορείται ότι σχεδίαζε ένοπλη επίθεση ως αντίδραση στη συστηματική λεκτική και σωματική κακοποίηση που δεχόταν από συνομηλίκους του.

Ο ανήλικος κατήγγειλε στις Αρχές περιστατικά εκφοβισμού, ενώ οι γονείς του εντόπισαν ανησυχητικά ευρήματα στο σπίτι και αλλαγές στη συμπεριφορά του.

Ο μαθητής προσπάθησε ανεπιτυχώς να προμηθευτεί οπλισμό, ενώ έρευνες στο διαδίκτυο έδειξαν ότι αναζητούσε πληροφορίες για επιθέσεις σε σχολεία.

Η οικογένεια του 14χρονου εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής μηνύσεων κατά των ανηλίκων που φέρονται να τον παρενοχλούσαν συστηματικά.

Οι αρμόδιες Αρχές δεν προχώρησαν σε σύλληψη, αλλά παρείχαν άμεση ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στον μαθητή και την οικογένειά του.

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Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 14χρονου μαθητή από την Ήπειρο, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε ένοπλη επίθεση ως αντίδραση στο bullying που υποστήριζε ότι δεχόταν από άλλα παιδιά, έρχονται στο φως μέσα από την έρευνα των Αρχών.

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο ανήλικος μίλησε για περιστατικά λεκτικής και σωματικής κακοποίησης που, όπως ανέφερε, είχε υποστεί από συνομηλίκους του. Στην υπόθεση φαίνεται να διαδραμάτισε ρόλο και η γνωριμία του με ένα κορίτσι της ηλικίας του, το οποίο αντιμετώπιζε επίσης περιστατικά εκφοβισμού.

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«Με βρίζουν, με χτυπάνε και μου πετάνε πράγματα», λέει ο μαθητής

Στην περιγραφή του προς τους αστυνομικούς, ο μαθητής αναφέρθηκε στη συμπεριφορά ομάδας ανηλίκων, καταγγέλλοντας ότι δεχόταν προσβολές, επιθέσεις και εξευτελιστική μεταχείριση. «Όποτε τους συναντώ, με βρίζουν και μου κάνουν μπούλινγκ με εκφράσεις όπως “Ρώσος”, “Πούτιν”. Με χτυπάνε. Μου πετάνε πράγματα και προσπαθούν να με ξεφτιλίσουν», φέρεται να είπε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται από τις Αρχές στη γνωριμία του με ένα συνομήλικο κορίτσι, το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεχόταν και εκείνο bullying εξαιτίας της εξωτερικής του εμφάνισης και του σεξουαλικού προσανατολισμού του.

Το κορίτσι φέρεται να αντιμετώπιζε παρόμοιες συμπεριφορές από διαφορετική παρέα ανηλίκων. Παράλληλα, από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι ο 14χρονος είχε εκδηλώσει συμπεριφορές αυτοτραυματισμού.

Ήπειρος: Τι ανακάλυψε ο πατέρας του νεαρού

Οι γονείς του είχαν παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα και τη συμπεριφορά του. Ο ανήλικος απομονωνόταν περισσότερο, ξενυχτούσε συστηματικά και παρουσίαζε αυξημένη νευρικότητα.

Ανησυχία προκάλεσαν και ορισμένα ευρήματα στο σπίτι. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του εντόπισε ένα μαχαίρι μέσα στο χρηματοκιβώτιο της οικογένειας, ενώ διαπίστωσε ότι το μαξιλάρι του γιου του είχε κοψίματα.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο μαθητής είχε αναζητήσει τρόπους να αποκτήσει όπλο. Μάλιστα, φέρεται να είχε δώσει χρήματα σε έναν 17χρονο, ο οποίος τον εξαπάτησε υποσχόμενος ότι θα του προμηθεύσει οπλισμό.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα παιδιά που ο 14χρονος θεωρούσε υπεύθυνα για τον εκφοβισμό και την κακοποίηση που καταγγέλλει ήταν ηλικίας από 13 έως 17 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο βίντεο με επιθέσεις σε σχολεία, ενώ είχε επεξεργαστεί διαφορετικά ενδεχόμενα για το πώς θα μπορούσε να εκδικηθεί όσους θεωρούσε ότι τον είχαν στοχοποιήσει.

Ο ίδιος φέρεται, πάντως, να υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να πραγματοποιήσει τελικά την επίθεση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως επιδίωκε μόνο να φοβίσει τα παιδιά που τον παρενοχλούσαν.

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο μηνύσεων

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έκανε τους γονείς του να επανεξετάσουν περιστατικά τραυματισμών του γιου τους, για τα οποία μέχρι πρότινος αποδέχονταν τις εξηγήσεις που τους έδινε.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και ένας τραυματισμός που είχε οδηγήσει σε κάταγμα κλείδας. Τότε, ο ανήλικος είχε ισχυριστεί ότι είχε πέσει και είχε χτυπήσει μόνος του.

«Μας έλεγε ότι χτυπήθηκε από μόνος του. Έπεσε», ανέφερε η σχετική μαρτυρία. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, ωστόσο, οι γονείς δεν θεωρούν πλέον πειστική την εκδοχή που τους είχε παρουσιάσει ο γιος τους. «Τώρα αυτό δεν το πιστεύουμε πλέον», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

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Η οικογένεια εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, εκφράζοντας την πρόθεση να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος των ανηλίκων που φέρονται να είχαν βάλει στο στόχαστρο τον 14χρονο.

Παρά τη σοβαρότητα των στοιχείων που αποκαλύφθηκαν, ο 14χρονος δεν συνελήφθη. Αντίθετα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση συνδρομή παιδοψυχολόγου και κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρξει υποστήριξη τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και της οικογένειάς του.

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