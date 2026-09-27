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Χιλιάδες πολίτες διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση, ζητώντας αυστηρότερους κανόνες για τις εξώσεις και περιορισμό του κόστους στέγασης.

Τα ενοίκια στην Ισπανία έχουν αυξηθεί κατά 80% την τελευταία δεκαετία, ενώ το απόθεμα κοινωνικών κατοικιών παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το περιστατικό κοινωνική τραγωδία και υποσχέθηκε τη λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η Διεθνής Αμνηστία τόνισε ότι η περίπτωση της ηλικιωμένης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πίεσης που δέχονται χιλιάδες ισπανικά νοικοκυριά.

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Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι στο οποίο είχε ζήσει για περίπου 70 χρόνια εξελίχθηκε σε αφορμή για μαζικές κινητοποιήσεις στην Ισπανία και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη στεγαστική κρίση. Η El País σχολίασε πως «ο νόμος εφαρμόστηκε και η αγορά λειτούργησε», κάνοντας λόγο, ωστόσο, για «τον νόμο της ζούγκλας σε μια διαλυμένη αγορά».

Σύμφωνα με τον Guardian, λίγες ώρες μετά την απομάκρυνση της ηλικιωμένης, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους. Στη Μαδρίτη, περίπου 10.000 άνθρωποι διαδήλωσαν την Τετάρτη, κρατώντας πλακάτ με μηνύματα όπως «Ντροπή» και «Έξω τα funds». Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας.

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Gigantesca acampada ahora mismo en la Puerta del Sol en Madrid contra los desahucios y en defensa de una vivienda digna. pic.twitter.com/eDIAjUbkdO — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 26, 2026

Η Μαρικάρμεν, άτομο με αναπηρία, έχασε την κατοικία της όταν αδυνατούσε πλέον να καλύψει την αύξηση του ενοικίου κατά 230%, μετά την απόκτηση του διαμερίσματος από fund. Όπως αναφέρει ο Guardian, το μηνιαίο μίσθωμα ανέβηκε από τα 500 στα 1.650 ευρώ, ενώ η σύνταξή της ανέρχεται σε 1.350 ευρώ.

Η πολιτική επιστήμονας Κριστίνα Μόνχε χαρακτήρισε την υπόθεση «το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», θεωρώντας την ενδεικτική μιας πολύ μεγαλύτερης στεγαστικής κρίσης. Τα στοιχεία που επικαλείται ο Guardian δείχνουν ότι μέσα σε μία δεκαετία τα ενοίκια στην Ισπανία αυξήθηκαν περίπου 80%, ενώ οι τιμές των κατοικιών κατά 63%. Το Σάββατο, περίπου 25.000 άνθρωποι, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα, διαδήλωσαν στη Μαδρίτη απαιτώντας περιορισμό του κόστους στέγασης και αυστηρότερους κανόνες για τις εξώσεις.

Οι διαδηλωτές χτυπούσαν κλειδιά στον αέρα, ενώ κάποιοι έφτασαν στην Puerta del Sol με σκηνές και υπνόσακους, δηλώνοντας ότι σκοπεύουν να παραμείνουν εκεί για μέρες. Οι κινητοποιήσεις θύμισαν και το κίνημα των Indignados ή 15-M, το οποίο πριν από 15 χρόνια είχε οδηγήσει εκατομμύρια Ισπανούς στους δρόμους, με αιτήματα κατά της λιτότητας και της διαφθοράς.

Η Μόνχε υπογράμμισε ότι, παρά την πάροδο των χρόνων, η στέγαση παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των Ισπανών. Παράλληλα, στη χώρα πραγματοποιούνται περίπου 25.000 εξώσεις κάθε χρόνο.

La “playa del trampolín de Ceuta de la Puerta del Sol de Madrid del 15M contra los desahucios y contra la derecha”. O algo así, de sucio. pic.twitter.com/WOfVLdOnWo Advertisement September 27, 2026

Στην ένταση του προβλήματος συμβάλλει και το περιορισμένο απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Guardian, μόλις περίπου 2,5% των κατοικιών στην Ισπανία ανήκει στην κατηγορία της κοινωνικής κατοικίας, έναντι 14% στη Γαλλία και 34% στην Ολλανδία. Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι περισσότερα από 3 εκατομμύρια σπίτια παραμένουν κενά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει παράλληλα, και πολιτική αντιπαράθεση. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την έξωση «κοινωνική τραγωδία που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε» και ανακοίνωσε ότι θα προωθηθούν νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση.

Η επικεφαλής της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, έδωσε διαφορετική διάσταση, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί μία από τις περίπου 25.500 εξώσεις που γίνονται ετησίως στη χώρα και ότι η διαδικασία είχε εγκριθεί από τα δικαστήρια.

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Παράλληλα, η Διεθνής Αμνηστία Ισπανίας υποστήριξε ότι η υπόθεση της Μαρικάρμεν «δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό», αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα της πίεσης που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ισπανικά νοικοκυριά, ζητώντας άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την προστασία του δικαιώματος στη στέγη.

Με πληροφορίες από The Guardian

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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