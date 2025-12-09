Σοκ προκαλεί η κυνικότητα με την οποία ομολογεί την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 14χρονου στον Χολαργό ένας από τους δράστες, σε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο TikTok.

Ο προκλητικός νεαρός κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι μεγαλοποιούν το περιστατικό λέγοντας ότι «μόνο 3 μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω».

Στο βίντεο εξηγεί πως ο ίδιος αλλά και το θύμα κυκλοφορούν με μαχαίρια. «Το παιδί δεν του δώσαμε ούτε 10, ούτε 6 μαχαιριές. Κάναμε μια βλακεία, ναι το ξέρουμε. Πήγαμε του τη στήσαμε, ναι είναι αλήθεια. Το κάναμε όλο αυτό. Αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας, η οικογένεια μας; Ναι. Μας βγήκανε πόσα άτομα για να γίνει όλο αυτό; Ναι. Μας την είχανε στημένη πριν από εμάς; Ναι. Εγώ αμύνθηκα. Πήγα με τα χέρια να μιλήσω. Μόλις μας είδε, απλά έβγαλε ένα μαχαίρι. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι γιατί ήξερα πως είχε μαχαίρι επάνω του. Γιατί μου το είπανε αυτές οι δύο κοπέλες», αναφέρει μεταξύ άλλων ο ένας εκ των δύο δραστών της επίθεσης.

Επιπλέον, υποστηρίζει πως υπήρχε παρελθόν ανάμεσα στους δύο φίλους και τον 14χρονο. Ξεκαθάρισε ποιος και πώς μαχαίρωσε τον 14χρονο, υποστηρίζοντας όμως πως αρχικά απειλήθηκε: «Ο φίλος μου του την έδωσε από πίσω και εγώ από μπροστά. Συνολικά οι μαχαιριές είναι τρεις μαχαιριές. Ναι το παραδέχομαι έχουμε ποινικό μητρώο. Όμως ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει».

Ο 14χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία πως δέχθηκε επίθεση από δύο νεαρούς τη στιγμή που πήγαινε να συναντήσει μια κοπέλα. Το ραντεβού, είχε κλειστεί μέσω ΤikTok, όμως όπως υποστήριξε στην καταγγελία του, στο σημείο εκτός από την κοπέλα και μια φίλη της, εμφανίστηκαν ξαφνικά οι δύο δράστες οι οποίοι τον μαχαίρωσαν.

Το θύμα αιμόφυρτο κατάφερε να διαφύγει και έφτασε σε μια καφετέρια στο Χολαργό όπου ζήτησε να καλέσουν ασθενοφόρο. Οι θεράποντες ιατροί, διαπίστωσαν πως η ζωή του δεν κινδυνεύει, ενώ οι αστυνομικοί άρχισαν να αναζητούν τους δράστες της επίθεσης, βάσει των περιγραφών και άλλων στοιχείων.

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή» είπε αυτόπτης μάρτυρας στο Mega.