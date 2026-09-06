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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις επιχειρούν πλέον σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία.

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Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις από 55 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Παράλληλα, είχε κινητοποιηθεί και ο Δήμος Τανάγρας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 3.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Κλειδί Τανάγρας Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Στην περιοχή εστάλη και το 112.