Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βοιωτίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις επιχειρούν πλέον σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις από 55 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Παράλληλα, είχε κινητοποιηθεί και ο Δήμος Τανάγρας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 3.
Στην περιοχή εστάλη και το 112.