Οι γιορτές των Χριστουγέννων για τους Έλληνες συνδέονται παραδοσιακά με την οικογένεια, τα τραπέζια γεμάτα φαγητά και γλυκά και την ατμόσφαιρα ζεστασιάς. Ωστόσο, η φετινή χρονιά φέρνει προκλήσεις για τα νοικοκυριά, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τον προϋπολογισμό. Πόσο θα κοστίσει φέτος το παραδοσιακό ελληνικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι; Αλλά και ποιο ρόλο παίζουν τα νέα μέτρα στήριξης για τους συνταξιούχους;

Μια περσινή έρευνα της ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ για το 2024, έδειξε ότι το εορταστικό τραπέζι για έξι έως οκτώ άτομα εκτιμήθηκε από 107,5 ευρώ έως 148,9 ευρώ. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 4,3% έως 5,8% σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Η άνοδος των τιμών αφορά βασικά είδη όπως, κρέας και πουλερικά, ελαιόλαδο, τυριά και γαλακτοκομικά, γλυκά αλλά και τα παραδοσιακά μελομακάρονα και κουραμπιέδες.



Για τις οικογένειες που επιλέγουν πλούσιο μενού, με περισσότερο κρέας, ποτά ή γλυκά, το πραγματικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 150 ευρώ και να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 200 ευρώ. Με τα φετινά δεδομένα, το εορταστικό τραπέζι για έξι έως οκτώ άτομα εκτιμάται να ξεπεράσει τα 160 ευρώ, ενώ το πραγματικό κόστος μπορεί να φτάσει και τα 230 ευρώ.



Παρά το γεγονός ότι το κράτος καταβάλλει φέτος 250 ευρώ ως έκτακτο επίδομα για χαμηλοσυνταξιούχους, στην πραγματικότητα αυτό το ποσό δεν επαρκεί σχεδόν για τίποτα. Με τις αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών, την ακρίβεια στο κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα γλυκά, αλλά και το γενικό κόστος της καθημερινότητας, τα 250 ευρώ μοιάζουν περισσότερο με «ψίχουλα» παρά με ουσιαστική βοήθεια. Για ένα μέσο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, η ενίσχυση αυτή καλύπτει μόνο ένα μικρό τμήμα των εξόδων, αφήνοντας τους δικαιούχους να αντιμετωπίζουν την υπόλοιπη οικονομική πίεση με τις συντάξεις τους, οι οποίες δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν της πραγματικές καθημερινές ανάγκες.

Τι πρέπει να προσέξουν τα νοικοκυριά

Για αρχή, οι τιμές στο ράφι δεν είναι σταθερές και ενδέχεται να αυξηθούν λίγο έως πολύ ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα, ενώ παράλληλα, το επίδομα και οι αυξήσεις δεν αφορούν όλους τους συνταξιούχους, αλλά μόνο όσους πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος και ηλικίας/ειδικής κατηγορίας. Ωστόσο, η επιλογή του μενού μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το κόστος και μπορεί να μειώσει ως ένα βαθμός τον προϋπολογισμό.

Σε κάθε περίπτωση, ότι ελληνικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2025 αναμένεται πιο ακριβό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στην πραγματικότητα, οποιουδήποτε είδους ενίσχυση δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες ενός νοικοκυριού. Το κλειδί είναι η προσοχή στις τιμές, η αξιοποίηση των μέτρων στήριξης και η σωστή οργάνωση του τραπεζιού, ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε τις φετινές γιορτές.