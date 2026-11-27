Γυναίκες: Μία δολοφονία κάθε 10 λεπτά στον κόσμο, χιλιάδες θύματα στην Ελλάδα – Σοκάρουν τα στοιχεία του ΟΗΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας

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Στη δράση με τίτλο «25 πρόσωπα. 25 μηνύματα. Μια φωνή, για μια ζωή», συμμετέχει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, στέλνοντας το δικό του μήνυμα κατά της έμφυλης βίας και της παρενόχλησης.

Μέσα από το μήνυμά του, αναδεικνύεται ότι η έμφυλη βία και η παρενόχληση μπορούν να εκδηλωθούν σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη να μην αντιμετωπίζονται ως φαινόμενα που πρέπει να γίνονται ανεκτά ή να αποσιωπώνται.

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Η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός και η ασφάλεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα, όπως επισημαίνεται στο μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., με την έκκληση προς όλους να αναγνωρίζουν τα σημάδια της βίας, να μιλούν, να αναζητούν βοήθεια και να στηρίζουν όσους τη χρειάζονται.

«Μην ανέχεσαι τη βία και την παρενόχληση», είναι το μήνυμα της δράσης, η οποία υπενθυμίζει ότι η στάση και η παρέμβαση όλων μας έχουν σημασία στην προσπάθεια αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Μαζί Σπάμε τη Σιωπή. Μια φωνή, για μια ζωή.

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