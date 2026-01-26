Ερωτήματα προκύπτουν για τον 46χρονο που σκότωσε τον πατέρα του στη Γλυφάδα και ειδικότερα για το πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος, αφού πριν από μερικά είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του.

Συγκεκριμένα το 2014 της είχε αφαιρέσει τη ζωή, ωστόσο το 2018 βγήκε από τις φυλακές χρησιμοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου που ίσχυαν τότε.

Advertisement

Advertisement

Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία επιχείρηση να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του 46χρονου.

Συγκεκριμένα ερωτώμενη σχετικά απάντησε: «Επειδή μεσολαβεί και μια νοσηλεία σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα, ίσως ο κόσμος να έχει μπερδευτεί. Αυτός ο άνθρωπος το 2014 συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία για ανθρωποκτονία συγγενικού του προσώπου και συγκεκριμένα της μητέρας του. Οδηγήθηκε στη φυλακή και κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση. Ουσιαστικά θα έπρεπε να βγει από τη φυλακή το 2030. Αυτός ο άνθρωπος το 2018, χρησιμοποιώντας δυστυχώς ευεργετικές διατάξεις που ίσχυαν τότε, αποφυλακίστηκε. Θεωρήθηκε ότι έχει εκτίσει 8 χρόνια φυλάκισης και όχι 4 γιατί όταν ένας κρατούμενος νοσηλεύεται σε ψυχιατρικό ίδρυμα εντός των φυλακών θεωρείται ότι έχει εκτίσει το διπλάσιο της ποινής από αυτή που έχει εκτίσει πραγματικά. Άρα, παρόλο που παρέμεινε για 4 χρόνια στη φυλακή για τον νόμο θεωρείται ότι έχει εκτίσει τα 8 χρόνια της φυλάκισής του. Στο αποφυλακιστήριό του υπήρχε η σημείωση ότι θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα επειδή είναι επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του, όσο και για το περιβάλλον του […]. Όταν αποφυλακίστηκε υποχρεούνταν να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομική Τμήμα. Ακόμη και τον Ιανουάριο εμφανίστηκε δύο φορές».

Στο αποφυλακιστήριο του 46χρονου ανέγραφε ότι ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη. Στα τέσσερα χρόνια όμως, τον Μάιο του 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους, που είναι σε ισχύ μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026: την υποχρέωση διαμονής στην οικία του πατέρα του και την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο αστυνομικό τμήμα διαμονής του.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα. Τελευταία φορά που έδωσε το παρόν στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας ήταν στις 16 Ιανουαρίου.

Στο τέλος του εγγράφου, ο 46χρονος στην εισαγγελική παραγγελία περιγράφεται ως άτομο επικίνδυνο για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Αυθημερόν έγινε η μεταγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, όπου και νοσηλεύθηκε για άγνωστο χρονικό διάστημα. Είναι ασαφές πότε και γιατί αποφασίστηκε να βγει από την ψυχιατρική κλινική.

«Εβαλε εκκλησιαστική μουσική την ώρα της δολοφονίας»

Τα όσα προκύπτουν από τις μαρτυρίες των περιοίκων για τη στυγερή δολοφονία είναι συγκλονιστικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες το θύμα ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία, όταν ο γιός του οποίος διέμενε μαζί του, τον μαχαίρωσε θανάσιμα και μετέπειτα τον μετέφερε στο πορτμπαγκάζ του οικογενειακού αυτοκινήτου.

Advertisement

«Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έβαλε και εκκλησιαστική λειτουργία από ενδεχομένως τηλεόραση, από ραδιόφωνο, προκειμένου να μην ακούγονται οι σπαρακτικές κραυγές του πατέρα» σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

«Πριν τον αποτελειώσει είπε παιδί μου τώρα πέθανα λέει, μη με σκοτώνεις άλλο και μετά σιωπή» δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας της οικογενειακής τραγωδίας με θύτη τον 46χρονο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

«Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου»

Oι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κλήθηκαν στην οδό Γυθείου, αρχικά εντόπισαν το άψυχο σώμα του 80χρονου μέσα στο πορτ παγκαζ του αυτοκινήτου, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου εντόπισαν τον 46χρονο γιο του και του πέρασαν χειροπέδες. «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου, αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο», σχολίασε.

Advertisement

Ο δράστης τον Μάρτιο του 2014 είχε σκοτώσει και πάλι με μαχαίρι την μητέρα του και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε. «Σκότωσα τη μητέρα μου, πριν λίγο, μέσα στο μπάνιο του σπιτιού μας. Ελάτε να την πάρετε», είχε ισχυριστεί τότε.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ANT1)

Advertisement