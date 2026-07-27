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Βίντεο με αδημοσίευτα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου της με τον Γιάννη Μεραμβελιωτάκη δημοσίευσε στο Instagram η Δώρα Παντέλη, μία ημέρα μετά το μυστήριο.

Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν το Σάββατο 25 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Μέσα από τη νέα της ανάρτηση, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε εικόνες από την προετοιμασία της, την τελετή και τη γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε, με τον γιο του ζευγαριού να κλέβει την παράσταση σε αρκετά από τα πλάνα.

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Συνοδεύοντας το βίντεο, έγραψε στη λεζάντα: «Η αρχή όλων».

Δώρα Παντέλη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τον εντυπωσιακό γάμο της με τον Γιάννη Μεραμβελιωτάκη

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