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Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν το Σάββατο 25 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Μέσα από τη νέα της ανάρτηση, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε εικόνες από την προετοιμασία της, την τελετή και τη γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε, με τον γιο του ζευγαριού να κλέβει την παράσταση σε αρκετά από τα πλάνα.

Βίντεο με αδημοσίευτα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου της με τον Γιάννη Μεραμβελιωτάκη δημοσίευσε στο Instagram η Δώρα Παντέλη, μία ημέρα μετά το μυστήριο.

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Δώρα Παντέλη: Τα αδημοσίευτα πλάνα από τον γάμο της και η τρυφερή λεζάντα (βίντεο)

Βίντεο με αδημοσίευτα στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου της με τον Γιάννη Μεραμβελιωτάκη δημοσίευσε στο Instagram η Δώρα Παντέλη, μία ημέρα μετά το μυστήριο.

Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν το Σάββατο 25 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Μέσα από τη νέα της ανάρτηση, η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε εικόνες από την προετοιμασία της, την τελετή και τη γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε, με τον γιο του ζευγαριού να κλέβει την παράσταση σε αρκετά από τα πλάνα.