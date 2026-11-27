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Στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης καλλυντικού προϊόντος που περιέχει έλαιο ιατρικής κάνναβης προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το iatropedia.gr.

Η απόφαση ελήφθη μετά από εργαστηριακούς ελέγχους, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι το συγκεκριμένο καλλυντικό περιέχει ουσίες που δεν αναφέρονται στη συσκευασία του, ενώ ορισμένα από τα συστατικά που αναγράφονται στην επισήμανση δεν εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση του προϊόντος.

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Ποιο καλλυντικό απαγορεύεται από τον ΕΟΦ

Το προϊόν στο οποίο αφορά η απαγόρευση είναι το «Θερμοτζέλ με έλαιο ιατρικής κάνναβης Balsam P83 by MediCann 100ml».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, στο προϊόν δεν ανιχνεύθηκαν δύο συστατικά που αναγράφονται στη συσκευασία του, συγκεκριμένα η Capsaicin και η Cannabidiol.

Αντίθετα, οι έλεγχοι εντόπισαν έξι ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο συστατικών του καλλυντικού. Πρόκειται για τις εξής:

Phenoxyethanol

Salicylic Acid

Αιθυλική αλκοόλη

Ισοπροπανόλη

Methyl Salicylate

Menthol

Υπεύθυνη για την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά είναι η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΙΚΕ.

Με βάση την ανακοίνωσή του, ο ΕΟΦ καλεί την υπεύθυνη εταιρεία να προχωρήσει άμεσα σε επικοινωνία με τους αποδέκτες του προϊόντος, προκειμένου να ενημερωθούν για την απαγόρευση, καθώς και να αποσύρει το καλλυντικό από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ για τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει. Τα σχετικά παραστατικά που αφορούν την απόσυρση και τις διαδικασίες ενημέρωσης θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να είναι διαθέσιμα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, εφόσον ζητηθούν.

Η απόφαση του ΕΟΦ αφορά την απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του συγκεκριμένου καλλυντικού, έπειτα από τα ευρήματα που προέκυψαν από τους εργαστηριακούς ελέγχους ως προς τη σύνθεση και την αναγραφή των συστατικών του.