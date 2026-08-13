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Στον δρόμο της επιστροφής για το Κισινάου της Μολδαβίας βρίσκεται πλέον η 7χρονη Πατρίτσια, η οποία βγήκε νικήτρια από τη μάχη που έδωσε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Η μικρή μαθήτρια, που συγκίνησε το πανελλήνιο με το δράμα της, είναι η μόνη επιζήσασα από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα μέσα Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου, όταν το όχημα της οικογένειας συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο, κόβοντας το νήμα της ζωής για τους γονείς της και την μόλις έξι μηνών αδελφή της.

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Η επιχείρηση επαναπατρισμού της 7χρονης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, με ειδικά εξοπλισμένο ασθενοφόρο που έφθασε στην Ελλάδα από τη Μολδαβία. Τη φροντίδα της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έχει αναλάβει τετραμελής ιατρική ομάδα υπό τον γιατρό Ντουμίτρου Καράσικ, διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά της στην πατρίδα της.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της νοσηλείας, το Επίτιμο Προξενείο της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, μέσω του Επίτιμου Προξένου Γιώργου Παλάζη, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τη διοίκηση, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του «Παπαγεωργίου», αλλά και προς τη ΜΕΘ Παίδων του «Ιπποκρατείου» όπου το κορίτσι νοσηλεύτηκε διασωληνωμένο τις πρώτες κρίσιμες ημέρες.

Το Προξενείο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τεράστια κύμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που εκδηλώθηκε από φορείς και πολίτες σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο πλευρό της 7χρονης παραμένει από την πρώτη στιγμή η θεία της, η οποία έχει εκδηλώσει την πρόθεση να αναλάβει την επιμέλεια και την ανατροφή της.

(Πηγή: dikastiko.gr)