Δύο γιους γνωστού πολιτικού συνέλαβαν χθες αστυνομικοί, στην περιοχή των Εξαρχείων, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση τού Νόμου Περί Όπλων, σε βαθμό πλημμελήματος.

Δέκα λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα στη διασταύρωση των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων στελέχη Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας έκαναν έλεγχο σε δύο πεζούς άνδρες, στην κατοχή των οποίων βρήκαν από ένα πτυσσόμενο γκλοπ.

Advertisement

Advertisement

Τους οδήγησαν στο τμήμα των Εξαρχείων, όπου διαπίστωσαν ότι πρόκειται για αδέρφια 26 και 30 ετών, υιούς γνωστού πολιτικού, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει και υπουργός, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση τού Νόμου Περί Όπλων, σε βαθμό πλημμελήματος.