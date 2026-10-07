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Οι Αρχές ερευνούν δίκτυο είκοσι εννέα εταιρειών που προκάλεσαν ζημία στο Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους και εταιρείες βιτρίνες για την αποφυγή των οικονομικών υποχρεώσεων και τη διαχείριση κεφαλαίων.

Ο κατηγορούμενος πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε αθώος κατά την έξοδό του από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

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Βαρύτατες ποινικές διώξεις, που αφορούν συνολικά πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων συγκατηγορουμένων τους.

Οι συλληφθέντες, ανάλογα με την περίπτωση, αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

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Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ , κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ’ επάγγελμα , δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος

, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, που αφορά πλημμέλημα

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την απολογία τους, οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, ο Φίλιππος Καμπούρης έφυγε από τη ΓΑΔΑ, προκειμένου να μεταφερθεί στην Ευελπίδων μαζί με ακόμη επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του και να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Εκεί αναμένεται να τους απαγγελθούν ποινικές διώξεις για την υπόθεση της τεράστιας απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, αλλά και του Δημοσίου.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος φορούσε χειροπέδες, βγήκε από τη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από αστυνομικούς. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από το κτίριο, φώναξε ότι είναι αθώος.

Παράλληλα, ο Φίλιππος Καμπούρης υποστήριξε ότι πρόκειται για σκευωρία σε βάρος του.

Ένα πολυπλόκαμο δίκτυο 29 εταιρειών, «αχυρανθρώπων» και επαγγελματιών που φέρονται να λειτουργούσαν ως κρίκοι της ίδιας αλυσίδας βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας, με τη ζημία σε βάρος του Δημοσίου να υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας, πίσω από εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και εταιρείες ένδυσης φέρεται να είχε στηθεί ένας σύνθετος μηχανισμός, με τους πραγματικούς διαχειριστές να παραμένουν στο παρασκήνιο και τις οικονομικές υποχρεώσεις να καταλήγουν σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες.

Εταιρείες-«βιτρίνα» και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «κέλυφος», καθώς και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, από λογαριασμούς εταιρειών που ερευνώνται φέρεται να πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.

Αρχικά, οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ίδιων των επιχειρηματιών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις Αρχές, το σχήμα φέρεται να άλλαζε, με την είσοδο προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» και αναλάμβαναν τυπικά την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση των εταιρειών.

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Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρονται να μην είχαν ουσιαστική παρουσία στην αγορά, καθώς εμφανίζονταν χωρίς πραγματική έδρα ή αξιόλογη οικονομική δραστηριότητα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως εταιρείες-κελύφη.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi

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