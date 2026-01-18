Ιδιαίτερα συγκινημένος για τη νέα φρεγάτα «Κίμων» που εντάχθηκε στον ελληνικό στόλο εμφανίστηκε χθες (17/1) σε εκπομπή του ΣΚΑΙ ο Αντιναύαρχος εν αποστρατεία Σπυρίδων Πρεβαινάς.

Γιατί κλαίγατε;

Από Περηφάνια…

Γιατί είναι Πατρίδα μου…

Για το Ναυτικό μας…

Ο ίδιος ανέφερε ότι έκλαιγε όταν είδε την φρεγάτα «Κίμων» να προσεγγίζει τον ελληνικό χώρο, ενώ, με εμφανή τη συγκίνησή του, είπε χαρακτηριστικά «Αρχικά έκλαιγα από υπερηφάνεια για την πατρίδα μου, για το Ναυτικό μας».

«Είμαι υπερήφανος για την πατρίδα μου ειδικά μετά από όσα υπέστη με τα κτηνώδη μνημόνια που επί τόσα χρόνια δεν πήραμε ούτε βάρκα και τώρα είμαστε μια τεράστια δύναμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Και αυτό οφείλεται στον λαό μας που έδειξε σύνεση, στις κυβερνήσεις που το αποφάσισαν και στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού και φυσικά στα πληρώματα που υπηρετούν. Πριν δέκα χρόνια όχι δεν πήραμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχαν ούτε μπογιές για να βάψουν τα πλοία, μάζευαν χρήματα ρεφενέ οι αξιωματικοί», πρόσθεσε.

Την φρεγάτα «Κίμων»- την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI (Belharra), η οποία φέρνει το Πολεμικό Ναυτικό σε μια νέα εποχή, υποδέχτηκαν την περασμένη Τετάρτη (14/1) στον Σαρωνικό το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και άλλα πλοία του στόλου, μαζί με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.