Εντυπωσιακό βίντεο από τον κατάπλου της φρεγάτας «Κίμων», κλάσης FDI (Belharra) στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, που έλαβε χώρα την Τετάρτη, δημοσιοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό.

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και άλλα πλοία του στόλου, μαζί με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, υποδέχτηκαν χθες στον Σαρωνικό την φρεγάτα «Κίμων»- την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI (Belharra), η οποία φέρνει το ΠΝ σε μια νέα εποχή.

Οι τέσσερις FDI HN, κλάσης «Κίμων» («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής»), αναβαθμίζουν σημαντικά τις δυνατότητες του ΠΝ, παρέχοντάς του δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, αλλά και μια επιπλέον σειρά από πρωτοφανή τεχνολογικά μέσα και δυνατότητες.