Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών αναμένεται να καταθέσει σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ήταν παρούσα στο ιατρείο κατά το περιστατικό.

Η κατάθεσή της κρίνεται καθοριστική, καθώς η εκδοχή της ενδέχεται να έρθει σε σύγκρουση με τους ισχυρισμούς της μητέρας της.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες της πλασμαφαίρεσης, αναμένοντας τα επίσημα ιατροδικαστικά πορίσματα και τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες εντόπισαν ουσίες με κατασταλτική δράση.

Παράλληλα, εξετάζεται η πληροφορία ότι η 19χρονη υποβλήθηκε και η ίδια σε αντίστοιχη διαδικασία, ενδεχομένως για λόγους απώλειας βάρους λόγω της ενασχόλησής της με το καράτε.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα δεδομένα αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αύριο Παρασκευή (9/10) έχει προγραμματιστεί η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου την ώρα που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή και ήταν εκείνη που τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ. Η κατάθεσή της αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, η εκδοχή που θα παρουσιάσει ενδέχεται να έρθει σε σύγκρουση με τους ισχυρισμούς της μητέρας της.

Advertisement

Advertisement

Στο μεταξύ, οι Αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις των δύο γιατρών, οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά και όσα έχουν αναφέρει ο υπνοθεραπευτής, εργαζόμενες των κλινικών στο Κολωνάκι και μία αναισθησιολόγος.

Κεντρικό σημείο των ερευνών παραμένει το τι ακριβώς συνέβη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο καλλιτέχνης.

Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά και τα επίσημα πορίσματα των ιατροδικαστών. Τα πρώτα ευρήματα φέρεται ήδη να έχουν δείξει ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί ουσία ή ουσίες με κατασταλτική δράση πριν συνδεθεί στο μηχάνημα.

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει, παράλληλα, η πληροφορία ότι η 56χρονη γιατρός πραγματοποιούσε πλασμαφαιρέσεις και σε πελάτες της. Μεταξύ των ανθρώπων που είχαν υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες και η ίδια της η κόρη.

Το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι για ποιον λόγο η 19χρονη υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση και αν υπήρχε συγκεκριμένη ιατρική αιτία που οδήγησε στη διαδικασία. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να της είχε χορηγηθεί κάποια κατασταλτική ουσία, ώστε να πραγματοποιήσει τη διαδικασία υπό μέθη.

Η αγάπη της 19χρονης για το καράτε και το σκεπτικό πίσω από την πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 19χρονη φέρεται να ήθελε να χάσει βάρος, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με την απόφασή της να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Advertisement

Φίλη της κόρης των κατηγορούμενων γιατρών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η 19χρονη κόρη του ζευγαριού έπαιζε καράτε και κατέβαινε σε αγώνες. Η κατηγορία που ήθελε να αγωνίζεται ήταν τα 53 κιλά»

Η ίδια γυναίκα περιέγραψε και τις προσπάθειες που έκανε η νεαρή προκειμένου να παραμένει στα κιλά της αγωνιστικής κατηγορίας:

«Τα φυσιολογικά κιλά της είναι 60 – 65 κιλά κι αρκετά συχνά έκανε εξαντλητικές δίαιτες για να φτάσει τα κιλά της κατηγορίας της. Ζοριζόταν πάρα πολύ για να φτάσει σε αυτά τα κιλά. Άλλοτε έκανε ακραία αφαγία, δεν έτρωγε τίποτα κι άλλοτε πήγαινε σε διαιτολόγο. Τον Οκτώβριο του 2024 δεν άντεξε με την δίαιτα. Έλεγε ότι κατάφερε να φτάσει τα κιλά που ήθελε, αλλά διαλύθηκε».

Advertisement

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται πάντως και κατάθεση της μητέρας σχετικά με τη σχέση που είχε με την κόρη της. «Πολλές φορές ακόμη και τα παιδιά μου διαμαρτύρονταν γιατί δεν τους απαντούσα στο τηλέφωνο όταν είμαι στην δουλειά. Ειδικά η δεύτερη κόρη μου που σπουδάζει ιατρική.

Το καλοκαίρι του 2025 δούλεψε για ένα μήνα στη γραμματεία του ιατρείου. Μία μέρα που οι περισσότεροι ασθενείς μου ήταν από το εξωτερικό, τελείωσα στις 2 τα ξημερώματα. Τότε η κόρη μου την επόμενη μέρα μου είπε πως καταλαβαίνει απόλυτα και δεν θα μου ξαναγκρινιάξει που δεν της απαντώ στο τηλέφωνο. Έχουμε επιλέξει να δώσουμε τα πάντα για τα παιδιά και να κρατήσουμε τα απολύτως απαραίτητα».

Δεν ήθελε να φύγει στη Γερμανία, ξεχώριζε στο καράτε

Η στενή φίλη της 19χρονης αναφέρθηκε και στα σχέδια της νεαρής για τις σπουδές της, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμούσε να μετακομίσει μόνη της στη Γερμανία για να σπουδάσει ιατρική.

Advertisement

Όπως ανέφερε, αρκετοί φίλοι της είχαν επιλέξει την Κύπρο, ενώ η ίδια φέρεται να σκεφτόταν ακόμη και να διακόψει τις σπουδές της, προκειμένου να αφοσιωθεί στο καράτε.

Άνθρωποι από τον αθλητικό σύλλογό της μιλούν για μια αθλήτρια που ξεχώριζε για τις επιδόσεις της: «Πριν τους αγώνες όλα τα παιδιά προσέχουν τι τρώνε για να μην ξεφύγουν από την κατηγορία τους. Δεν είχε τόσο πολύ να κάνει με δίαιτες η 19χρονη. Μόνο όταν έδωσε Πανελλήνιες πήρε κάποια κιλά και μπήκε στη διαδικασία να κάνει διατροφή. Στο καράτε ήταν στην 9η θέση παγκοσμίως. Μετά τις Πανελλήνιες δεν συμμετείχε ξανά σε αγώνες. Τώρα είναι εδώ και στηρίζει τον μικρό της αδερφό».

Η φίλη της επιβεβαίωσε ότι μετά τις Πανελλήνιες η 19χρονη συνέχισε να γυμνάζεται εντατικά, ενώ παράλληλα εργαζόταν στο ιατρείο: «Όλο το καλοκαίρι μετά τις πανελλήνιες δούλευε στο ιατρείο και ταυτόχρονα έκανε εξαντλητικές προπονήσεις μέχρι που έφυγε στην Γερμανία για να σπουδάσει».

Advertisement

«Απίθανο να έκανε πλασμαφαίρεση στην κόρη χωρίς να το γνωρίζει»

Η ίδια φίλη μίλησε και για τη σχέση της 19χρονης με τον πατέρα της, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δύσκολα θα μπορούσε να έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση χωρίς εκείνος να γνωρίζει τι συνέβαινε.

Advertisement

«Η 19χρονη κόρη είχε ανέκαθεν μεγάλη αδυναμία στον πατέρα της. Μου φαίνεται απίθανο να έκανε πλασμαφαίρεση η ίδια χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας. Του μιλούσε κυριολεκτικά για όλα. Από θέματα για τα μαθήματα, τον αθλητισμό, μέχρι και για τα προσωπικά της.

Πάντοτε τον συμβουλευόταν, τον εμπιστευόταν και τα συζητούσε όλα με τον μπαμπά της. Σπάνια ανέφερε την μαμά της και πάντα όταν μιλούσε για αυτή ήταν για να παραπονεθεί. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να έκαναν κάτι τέτοιο στο κορίτσι, η οποία είχε τελειώσει και το πρώτο έτος ιατρικής και να μην είχε πλήρη εικόνα και επίγνωση ο πατέρας. Θεωρώ δεν θα συμφωνούσε ούτε η ίδια σε κάτι τέτοιο, χωρίς να το ξέρει ο μπαμπάς της», τόνισε.

Advertisement