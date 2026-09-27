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Κατά τη συνομιλία διαπιστώθηκε ότι η μπαταρία της συσκευής, η οποία είχε αγοραστεί το 2022, δεν είχε τοποθετηθεί ποτέ στη θέση της.

Ο προμηθευτής επισήμανε ότι το ιατρείο δεν είχε ζητήσει αντικατάσταση της μπαταρίας, ενώ εκτίμησε πως η δυσλειτουργία οφειλόταν πιθανότατα στην έλλειψη συντήρησής της.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη χαρακτήρισε εγκληματικό το γεγονός ότι ο απινιδωτής δεν ήταν λειτουργικός, υποστηρίζοντας πως η έγκαιρη συντήρησή του θα μπορούσε να είχε σώσει τον ασθενή.

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Περισσότερες πληροφορίες για όσα συνέβησαν μετά την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε ο επιχειρηματίας στον χώρο του ιατρικού εξοπλισμού Γιώργος Αδαμόπουλος, ο οποίος είχε προμηθεύσει με απινιδωτή το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου.

Όπως ανέφερε, στις 16:26 επικοινώνησε τηλεφωνικά με το ιατρείο, σε μια συνομιλία που διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το προσωπικό τον κάλεσε προκειμένου να ζητήσει οδηγίες για τη λειτουργία του απινιδωτή, χωρίς όμως να τον ενημερώσει ότι υπήρχε εκείνη τη στιγμή ένα επείγον περιστατικό.

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Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Αδαμόπουλος περιέγραψε τον διάλογο που είχε με το προσωπικό του ιατρείου, το οποίο, όπως είπε, τον ενημέρωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη συσκευή και χρειαζόταν βοήθεια.

«Καλησπέρα, έχουμε κάποιο θέμα με τον απινιδωτή και χρειαζόμαστε βοήθεια», φέρεται να του είπε η νοσηλεύτρια. Ο ίδιος, όπως περιέγραψε, τη ρώτησε αν είχε πατηθεί το «ON», με την απάντηση να είναι θετική, ενώ του είπαν ότι η συσκευή εξακολουθούσε να μην λειτουργεί. Στη συνέχεια, ο κ. Αδαμόπουλος εξήγησε ότι κάτω δεξιά στον απινιδωτή υπάρχουν δύο λυχνίες, οι οποίες δείχνουν αν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, και ρώτησε αν κάποια από αυτές ήταν πράσινη ή κόκκινη. Όταν του απάντησαν ότι δεν φαινόταν καμία ένδειξη, ρώτησε εάν η μπαταρία βρισκόταν μέσα στη συσκευή.

Όταν ρωτήθηκε εάν το προσωπικό του ιατρείου τού είχε αναφέρει ότι υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν άμεσα τη χρήση του απινιδωτή, ο επιχειρηματίας απάντησε αρνητικά. Όπως ανέφερε, αντιλήφθηκε από την ένταση που υπήρχε στη συνομιλία ότι πιθανότατα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. Τότε, όπως είπε, του ανέφεραν ότι είχαν τοποθετήσει μόλις εκείνη τη στιγμή την μπαταρία. Ο ίδιος ζήτησε διευκρινίσεις, καθώς, όπως του είπαν, η μπαταρία παρέμενε μέσα στο κουτί της από την ημέρα που είχε παραληφθεί ο απινιδωτής.

Ο κ. Αδαμόπουλος σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν θυμόταν καν ποιο ακριβώς μοντέλο ή εξοπλισμό είχε αγοράσει το ιατρείο. Στη συνέχεια, τους ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να είναι βέβαιος πως η συσκευή θα λειτουργούσε.

Όπως περιέγραψε, από εκείνο το σημείο και μετά η επικοινωνία ουσιαστικά σταμάτησε, χωρίς ωστόσο να τερματιστεί η τηλεφωνική γραμμή. Η κλήση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε ανοιχτή ακρόαση και εκείνος άκουγε όσα συνέβαιναν στον χώρο. «Παρακαλώ; Παρακαλώ;», είπε ότι επαναλάμβανε, μέχρι που κάποια στιγμή άκουσε μια ανδρική φωνή να του λέει: «Εντάξει κ. Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε».

Ο προμηθευτής ανέφερε ακόμη ότι αρχικά συνομίλησε με τη γραμματέα του ιατρείου και στη συνέχεια με τη γιατρό, η οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή του, βρισκόταν στον ίδιο χώρο. Όπως εξήγησε, το ιατρείο διέθετε έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, δηλαδή μια συσκευή σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από ανθρώπους που δεν διαθέτουν εξειδικευμένη εκπαίδευση.

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Η συγκεκριμένη συσκευή είχε αγοραστεί τον Ιούλιο του 2022. Ο κ. Αδαμόπουλος εκτίμησε ότι η πιθανότερη αιτία για τη δυσλειτουργία της ενδέχεται να ήταν η μπαταρία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το συγκεκριμένο ενδεχόμενο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την έρευνα. Όπως ανέφερε, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπολογίζεται περίπου στα τρία χρόνια, ενώ το ιατρείο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε ζητήσει ποτέ την αντικατάστασή της.

Τι αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη

Από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε σε σοβαρές ευθύνες που, όπως υποστήριξε, σχετίζονται με το γεγονός ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε.

Μιλώντας στην εκπομπή, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι υπήρχε ένας απινιδωτής ο οποίος δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι εγκληματικό να έχεις έναν απινιδωτή ο οποίος δεν λειτουργεί. Σκεφτείτε ότι μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να είχε σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Και μάλιστα να γίνεται σε ένα ιατρείο».

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Ο κ. Λυκούδης έκανε επίσης λόγο για καθυστέρηση στην επικοινωνία του ιατρείου σχετικά με τον απινιδωτή. «Στις 16:26 που επικοινώνησαν για τον απινιδωτή ήταν το τέλος. Ο Γιώργος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονταν υπό ανακοπή. Εκείνη την ώρα έφτασε το ΕΚΑΒ», ανέφερε.