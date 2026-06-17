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Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο «αντίο» στην 45χρονη αστυνομικό Αντιγόνη, η οποία δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Δράμα.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της 45χρονης, μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης.

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Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 7 μαχαιριές τη σύζυγό του – και επίσης συνάδελφό τους – πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Στο μεταξύ, ο θείος της 45χρονης, ισχυρίστηκε ότι δύο εβδομάδες πριν από το έγκλημα ο δράστης της είχε επιτεθεί ενώ κοιμόταν και να την είχε απειλήσει με γεμάτο πιστόλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα εγκατέλειψε άμεσα το σπίτι και κατέφυγε στην αδελφή της, ενώ εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία και την Υπηρεσία της.