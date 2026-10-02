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Ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής τόνισε τη σημασία της συμπληρωματικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για την ενίσχυση του τουρισμού και των κοινών πολιτιστικών δεσμών.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κατάστασης και των εξελίξεων στα Κατεχόμενα, οι οποίες επηρεάζουν τις τουριστικές εισροές στο νησί.

Επισημάνθηκε η ανάγκη για υπογραφή νέας διακλαδικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, καθώς η τελευταία αντίστοιχη συνεργασία είχε πραγματοποιηθεί το 1988.

Η εκδήλωση ανέδειξε τις προοπτικές για περαιτέρω επιχειρηματικές επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες που θα ενισχύσουν τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.

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«Συνεχίζουμε μαζί, αντλώντας δύναμη από την ιστορία μας και κοιτάζοντας το μέλλον με αισιοδοξία, θέληση και δυναμισμό. Με κοινό όραμα, συνεργασία και συγκεκριμένους στόχους, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και να ανοίξουμε νέους δρόμους ανάπτυξης και προόδου προς όφελος των κοινωνιών μας. Αγαπητοί Έλληνες, αδελφοί, σας περιμένουμε στην Κύπρο», φρόντισε να επισημάνει ο υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου, κ. Κώστας Κουμής, στην εκδήλωση με τίτλο, «Λευκωσία: Ελλάδα, σας περιμένουμε», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη με πρωτοβουλία του ΕΤΑΠ Λευκωσίας.

Απώτερος στόχος της εκδήλωσης, η προβολή της κυπριακής πρωτεύουσας ως έναν από τους καλύτερους και πιο ποιοτικούς τουριστικούς προορισούς, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

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Στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου, κ. Κώστας Κουμής, ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Επίσκοπος Μεσαορίας, κ. Γρηγόριος, ο Πρόεδρος Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας, κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπος Προύντζος, ο Πρόεδρος ΕΤΑΠ Λευκωσίας, κ. Θεόδωρος Κρίγγου, η Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΥΞΕ Λευκωσίας, κα Χριστιάνα Ιακωβίδου αλλά και άνθρωποι από τον χώρο του τουρισμούς και των επιχειρήσεων και από τις δύο χώρες.

Οι αμοιβαίες ευκαιρίες στη σκιά της Πράσινης Γραμμής: Προς ενδυνάμωση των ελληνοκυπριακών σχέσεων και στον τουρισμό

Από την ανάδειξη της διαχρονικής ιστορικής και πολιτιστικής σύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και την επιβεβαίωση των άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, έως τη διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών σχεδίων και την υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών, αναδείχθηκαν οι σημαντικές προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας και ανάπτυξης. Ωστόσο, κανένας ομιλητής δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα Κατεχόμενα αλλά και τη σημαντική επιρροή που άσκησε η γεωπολιτική συγκυρία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στις τουριστικές εισροές του νησιού.

Από την άλλη, οι κοινές ιστορικές ρίζες, οι ισχυροί δεσμοί και οι αμοιβαίες ευκαιρίες δημιουργούν ένα γόνιμο έδαφος για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών, οι οποίες φιλοδοξούν να ενισχύσουν περαιτέρω τους οικονομικούς δεσμούς και την άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

O Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου, κ. Κώστας Κουμής

Αυτοί ήταν και οι βασικοί άξονες στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο υφυπουργός Τουρισμού, τον οποίο ξεκίνησε λέγοντας: «Η σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, εκτός από διαχρονική και ιστορική, είναι και αδελφική». Στη συνέχεια, επικεντρώθηκε στη βασική θεματική της εκδήλωσης που δεν ήταν άλλη από κυπριακή πρωτεύουσα.

«Η Λευκωσία δεν είναι μια συνηθισμένη πόλη. Αποτελεί την πρωτεύουσα της Κύπρου για περισσότερα από χίλια χρόνια και συνιστά έναν σημαντικό προορισμό, με ξεχωριστή ιστορική, πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα. Γιατί η επίσκεψη στη Λευκωσία δεν είναι απλώς ένα ταξίδι σε έναν ξεχωριστό προορισμό. Είναι μια συνάντηση με την ιστορία μας, με τις κοινές μας ρίζες και με τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του τόπου τους».

Στον τομέα του τουρισμού, ο κ. Κουμής υπογράμμισε ότι η Αθήνα και η Λευκωσία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά, δημιουργώντας κοινές ευκαιρίες προβολής και ανάπτυξης. Τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και στην προσέλκυση περισσότερων ταξιδιωτών που επιθυμούν να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό και στις δύο χώρες. «Σε πολιτικό επίπεδο, η Αθήνα και η Λευκωσία αποτελούν δύο σταθερούς πυλώνες συνεργασίας, με κοινές επιδιώξεις και κοινές πολιτιστικές αναφορές. Στον τουρισμό, οι δύο πρωτεύουσες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και προσφέροντας στους επισκέπτες περισσότερες και πλουσιότερες εμπειρίες, όχι ανταγωνιστικά, αλλά μέσα από τη συνεργασία», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

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Στο τέλος, μάλιστα, ο υφυπουργός επεσήμανε πως η τελευταία διακλαδική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για τον τουρισμό, υπογράφηκε το 1988 και έκτοτε δεν έχει υπάρξει άλλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Τουρισμού της Κύπρου συνεργάζεται στενά με το ελληνικό αλλά και την υπουργό, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, για μία νέα διακλαδική συμφωνία, η οποία θα συσφίξει ακόμα περισσότερο τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ελλάδα ως «μητέρα πατρίδα» και ανταλλαγή «τουριστικών» πληθυσμών

Σε ανάλογο πνεύμα κινήθηκε και η τοποθέτηση του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης, μιλώντας «για τη δική του Λευκωσία, ως πολίτης που προσπαθεί να γνωρίσει ακόμα καλύτερα την πόλη του». Αναφερόμενος στην 66η επέτειο από την ανεξαρτηρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του χαιρετισμού του στις εργασίες της πρεσβείας στην Ελλάδα, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στη νεολαία να γνωρίσουν καλύτερα τη σύγχρονη Κύπρο. «Η Λευκωσία είναι το κέντρο του πολιτισμού και πρόκειται να αναβαθμιστεί με το Αρχαιολογικό Μουσείο, σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προβληθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά για την πόλη του.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η πρεσβεία θα συνεχίζει να στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες του νησιού στην Ελλάδα, προσελκύοντας το κατάλληλο κοινό αλλά επισημαίνοντας την ανάγκη όλη η νεολαία να επισκεφθεί την Κύπρο με συγκροτημένες επισκέψεις των ελληνικών σχολείων μέσω εκπαιδευτικών εκδρομών.

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O Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο Επίσκοπος Μεσαορίας Επικεφαλής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου, κ. Γρηγόριος, ο οποίος έκανε μία σύντομη παρουσίαση με τους «εκκλησιαστικούς θησαυρούς» της Λευκωσίας, επιμένοντας ότι, «ανάμεσα μας, υπάρχει το κοινό και το ίδιον. Το κοινό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα, το ίδιον, με την ιδιοπροσωπία στις συνήθειες και τις παραδόσεις». Με κοινό παρανομαστή τις άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και το σύννεφο που «σκεπάζει» το νησί της Κύπρου και ακούει στο όνομα «Πράσινη Γραμμή», ο Επίσκοπος αναφέρεται στην Ελλάδα «ως μητέρα πατρίδα» με τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό να συμπορεύονται μαζί για αίωνες και «εις πείσμα των καιρών».

Με τη δήλωση του, «η Κύπρος είναι το δικό σας σπίτι αλλά και οι Κύπριοι πρέπει να επισκεφθούν την Ελλάδα», συμφώνησε και ο Πρόεδρος Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας, κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, μετατέθοντας τη συζήτηση προς τις ελληνικές επενδύσεις και επιχειρήσεις στην κυπριακή επικράτεια. «Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ανοιχτή πρόσκληση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και επενδυτικών ευκαιριών που θα ωφελήσουν τις δύο χώρες σε κάθε οικονομικό αλλά και διπλωματικό επίπεδο».

O Επίσκοπος Μεσαορίας Επικεφαλής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου, κ. Γρηγόριος

O Δήμαρχος Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπος Προύντζος

Η Λευκωσία και η διατήρηση της αυθέντικότητας της

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Έπειτα, το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπος Προύντζος, κάνοντας μια εκτενή παρουσίαση για το παρόν και το μέλλον της κυπριακής πρωτεύουσας. Ξεκινώντας από τις σχέσεις των δύο χωρών, απομάκρυνε τη συζύτηση από την ιστορική βαρύτητα, επισημαίνοντας ότι, «δεν πρέπει να βλέπουμε τη σχέση Ελλάδας – Κύπρου ιστορικά και συναισθηματικά, καθώς έχει αλλάξει δραματικά. Μία σχέση που έχει σοβαρό αντίκτυπο στο κυπριακό επιχειρείν».

Ο Δήμαρχος παρουσίασε την Λευκωσία ως μια πόλη που έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη τουριστική ταυτότητα. Η πόλη, πέρα από τον ιστορικό και πολιτιστικό της χαρακτήρα, διαθέτει σημαντικό φοιτητικό πληθυσμό, πανεπιστήμια, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, σύγχρονες υποδομές και σημαντικές επενδύσεις σε αστικές αναπλάσεις, ενώ θεωρείται μία -επι το πλείστον- προσβάσιμη πόλη η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει τον ΑμεΑ πληθυσμό της. Παράλληλα, ο κ. Προύντζος αναφέθηκε στην κατασκευή ενός νέου εξελιγμένου και σημαντικά μεγαλύτερου συνεδριακού κέντρου αλλά και στην προσπάθεια διπλασιασμού των διαθέσιμων κλινών μέχρι το 2027.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην γεωπολιτική συγκυρία και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας του οποίου, μειώθηκε σημαντικά η τουριστική κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος τόνισε και μάλιστα σε πρώτο πρόσωπο ότι, «θέλω η Λευκωσία να κρατήσει την αυθεντικότητα της», ενώ το ίδιο επεσήμανε και ο Πρόεδρος ΕΤΑΠ Λευκωσίας κ. Θεόδωρος Κρίγγου, παρουσιάζοντας την πόλη ως μία «πολιτιστική εμπειρία» που συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο και αστικό τοπίο με τη φύση.

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Η Λευκωσία φαίνεται να διεκδικεί πλέον έναν πιο διακριτό ρόλο στον τουριστικό χάρτη, επενδύοντας στην ιστορία, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα και τη σύγχρονη ταυτότητά της, χωρίς να απομακρύνεται από την αυθεντικότητα που τη χαρακτηρίζει. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα και η Κύπρος αναζητούν νέους δρόμους συνεργασίας, με τον τουρισμό, τις επενδύσεις και τον πολιτισμό να αποτελούν πεδία στα οποία οι δύο χώρες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

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Από την κοινή ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά έως τις σύγχρονες επιχειρηματικές και τουριστικές ευκαιρίες, το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν σαφές: οι δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από το παρελθόν, μία βάση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μία ακόμη πιο δυναμική συνεργασία στο μέλλον, με τη Λευκωσία να δηλώνει έτοιμη να υποδεχθεί το ελληνικό κοινό.