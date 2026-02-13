Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε το νέο κύμα κακοκαιρίας στην Ηλεία, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στις περιοχές γύρω από τον Αλφειό. Ο ποταμός υπερχείλισε στα Καλυβάκια, έσπασε αναχώματα και πλημμύρισε δρόμους και εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο δρόμος Καλυβάκια–Μακρίσια έχει καλυφθεί από τα νερά, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, πέρα από τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις, καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασης έπαιξε και η υπερχείλιση του φράγματος του Λάδωνα, γεγονός που αύξησε περαιτέρω τον όγκο των υδάτων που κατέληξαν στον Αλφειό.

Advertisement

Advertisement

Μεγάλες εκτάσεις της πεδινής ζώνης έχουν μετατραπεί σε απέραντη λίμνη, ενώ η αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να ξεκινήσει μόλις υποχωρήσει η στάθμη του νερού. Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας–Κρεστένων, Σάκης Μπαλιούκος, απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τη χρήση του δρόμου Καλυβάκια–Μακρίσια, καθώς και των παραποτάμιων οδών, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Όπως ανέφερε, έχει σημειωθεί και σοβαρή καθίζηση στο ρεύμα ανόδου του δρόμου Κρέστενα–Ανδρίτσαινα, στο ύψος της Πλατιάνας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

«Στην πεδινή έκταση του Αλφειού δεν υπάρχει πλέον οριοθέτηση. Από τον έναν λόφο μέχρι τον άλλον, το ποτάμι έχει καλύψει τα πάντα», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στο Κατάκολο, όπου αποκολλήθηκε μεγάλος βράχος από το βουνό, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικίες. Με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, δέκα σπίτια εκκενώθηκαν προληπτικά, καθώς ο βράχος παραμένει ασταθής και υπάρχει φόβος νέας κατολίσθησης.

Για λόγους ασφαλείας, έκλεισε και τμήμα της οδού Αρχαίας Ολυμπίας, από τη διασταύρωση με την οδό Μπελούση έως το ύψος του Λιμεναρχείου, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφορία σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς ο βράχος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο και ενδεχόμενη πλήρης αποκόλλησή του θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πύργου, Βασίλης Παναγόπουλος, ζήτησε να κηρυχθεί το Κατάκολο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αναμένεται να μεταβούν στην περιοχή γεωλόγοι του ΕΑΓΜΕ για αυτοψία και αξιολόγηση του φαινομένου. Όπως επισημάνθηκε, η κατάσταση παραμένει δυναμική, με συνεχιζόμενες μικρές κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες, να αποφεύγουν τη διέλευση από τα επικίνδυνα σημεία και να μην επιχειρούν μετακινήσεις σε περιοχές όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία, μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η σταθερότητα του εδάφους και να αποκατασταθούν οι ζημιές.