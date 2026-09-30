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Ένα πρωτοφανές περιστατικό διαπόμπευσης και παρενόχλησης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/9) στο Ηράκλειο, όταν μια νεαρή γυναίκα είδε όλα τα προσωπικά της στοιχεία να βρίσκονται σε φακέλους που ήταν τοποθετημένοι επάνω στα παρμπρίζ όλων των αυτοκινήτων σε κεντρική οδό της πόλης.στην περιοχή Μασταμπάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας κινούνταν από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο και τοποθετούσε τους φακέλους στους υαλοκαθαριστήρες, όπως προκύπτει και από υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας και εξασφάλισε η εκπομπή Live News του MEGA.

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Στο εσωτερικό του φακέλου υπήρχε φωτογραφία της νεαρής γυναίκας και ένα χαρτί στο οποίο αναγράφονταν προσωπικά της στοιχεία, μεταξύ άλλων το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή της. Παράλληλα, υπήρχαν φωτογραφίες της και απρεπείς χαρακτηρισμούς.

Το θύμα έχει ήδη απευθυνθεί στην Αστυνομία και έχει δώσει κατάθεση για την υπόθεση. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το πρόσωπο που εμφανίζεται να διανέμει τα φυλλάδια.