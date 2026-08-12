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Ελεύθεροι χωρίς την επιβολή κανενός περιοριστικού όρου αφέθηκαν, με απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου ομογενούς, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ίβηρα του Δήμου Βισαλτίας Σερρών.

Η εξέλιξη αυτή αποδομεί το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας σωματικής βλάβης, καθώς το ιατροδικαστικό πόρισμα λειτούργησε ως καταλύτης για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, ο θάνατος του 66χρονου προήλθε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και δεν σχετίζεται αιτιωδώς με τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη μεταξύ τους διαμάχη για κληρονομικές διαφορές.

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Η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή των δύο ανδρών.

Πηγή: LionNews