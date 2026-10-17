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Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο της Βούλας που συνελήφθη μετά από καταγγελία 13χρονη μαθήτριας και τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία.

Από το υπουργείο Παιδείας έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας περιέγραψε όσα της μετέφερε η ανήλικη: «Να πιάνει την κόρη μου από τη μέση, από τα μπούτια για να κάνει πιο έντονα την άσκηση, να τη δείχνει σε όλη την τάξη, να την βάζει αυτήν και την συμμαθήτριά της, να του κάνουν μασάζ και νυχάκια για να χαλαρώσει και να βάζει κάμψεις κοιτώντας τον τοίχο τα κορίτσια για να κλείνει το μάτι στα αγόρια, να βλέπει το πίσω μέρος του σώματός τους.»

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Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εξετάστηκαν δύο ακόμη μαθητές, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι σε προγενέστερο χρόνο ο ίδιος καθηγητής προχωρούσε σε αγγίγματα σεξουαλικού χαρακτήρα.

Η μητέρα της 13χρονης δήλωσε σοκαρισμένη από την αφήγηση της κόρης της, ενώ άφησε αιχμές για τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία φέρεται κατά τους ισχυρισμούς της να κωφεύει μπροστά στις σοβαρές καταγγελίες.

«Απ’ ό,τι μάθαμε, αφού έγινε αυτό που έγινε, άνοιξαν τα στόματα και είναι χρόνια η… κολόνια (σ.σ. για τον καθηγητή) που ήταν και στο Λύκειο πριν από το δικό μας σχολείο», επεσήμανε.

Ο καθηγητής συνελήφθη και όπως υποστηρίζει πρόκειται για παρεξήγηση. Μέχρι τη δίκη του την ερχόμενη Δευτέρα αφέθηκε ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τη μαθήτρια και το σχολείο.