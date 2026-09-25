Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Παρασκευή ξεκινά με ήπιες συνθήκες, ωστόσο η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε κίτρινη προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις από το απόγευμα έως το Σάββατο.

Τοπικές βροχές επιμένουν στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν εντάσεως τριών έως πέντε μποφόρ.

Το Σάββατο η καιρική αστάθεια θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

Από τη Δευτέρα αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού με περισσότερη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και φυσιολογικές θερμοκρασίες.

Οι οδηγοί και οι ταξιδιώτες καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τις μεταβολές των φαινομένων και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

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Η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ξεκινά με αισθητή πρωινή δροσιά και γενικά ήπιες συνθήκες, αλλά η εικόνα δεν θα είναι ίδια σε όλη τη χώρα. Στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στα κεντρικά και στην Πελοπόννησο θα υπάρχουν μεγαλύτερα ανοίγματα. Στην Κρήτη οι βροχές επιμένουν κατά τόπους, κυρίως στα δυτικά και στα ορεινά. Από το απόγευμα και το βράδυ αυξάνεται η πιθανότητα βροχών στη Μακεδονία.

αθήνα: νεφώσεις και ήλιος, έως 24 βαθμούς

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Στην Αθήνα, στις 06:45, η θερμοκρασία είναι περίπου 15°C και ο ουρανός σχεδόν αίθριος. Μέσα στην ημέρα αναμένονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 24°C και ελάχιστη γύρω στους 15°C. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι.

θεσσαλονίκη: συννεφιά και κίτρινη προειδοποίηση από το απόγευμα

Στη Θεσσαλονίκη, νωρίς το πρωί, η θερμοκρασία βρίσκεται περίπου στους 13°C. Η ημέρα θα κυλήσει με διάσπαρτες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με μέγιστη κοντά στους 24°C. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το απόγευμα: για την Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για τοπικά έντονες βροχές από τις 18:00 της Παρασκευής έως τις 12:00 του Σαββάτου, με προβλεπόμενα ύψη βροχής 10–30 χιλιοστά σε 12 ώρες και πιθανότητα τοπικών προβλημάτων.

άνεμοι και θάλασσες

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν γενικά 3–4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο και στον Θερμαϊκό είναι πιθανές πρόσκαιρες ενισχύσεις, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή κυρίως από μικρά σκάφη. Δεν προκύπτει εικόνα γενικευμένου απαγορευτικού, αλλά πριν από κάθε θαλάσσιο ταξίδι χρειάζεται έλεγχος των νεότερων ανακοινώσεων λιμεναρχείων και ακτοπλοϊκών.

σάββατο 26 σεπτεμβρίου: περισσότερες μπόρες

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Το Σάββατο η αστάθεια γίνεται πιο αισθητή. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ κατά τόπους τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Στην Αθήνα αναμένονται λίγες μπόρες και θερμοκρασία περίπου 18–21°C. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης μπόρες, με περίπου 14–23°C.

κυριακή 27 σεπτεμβρίου: η αστάθεια μετακινείται ανατολικότερα

Την Κυριακή παραμένει η πιθανότητα για τοπικές βροχές και σύντομες μπόρες, με το σύστημα να κινείται σταδιακά προς τα ανατολικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία υπολογίζεται περίπου στους 17–23°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 14–26°C. Η κατανομή των φαινομένων θα χρειαστεί επανεκτίμηση με τα νεότερα δεδομένα.

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δευτέρα 28 σεπτεμβρίου: βελτίωση και περισσότερος ήλιος

Τη Δευτέρα η εικόνα βελτιώνεται αισθητά. Στην Αθήνα προβλέπεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασία περίπου 15–25°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη σχεδόν ηλιοφάνεια με 14–26°C. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας τα διαστήματα καλοκαιρίας θα είναι μεγαλύτερα.

τρίτη 29 σεπτεμβρίου: ήπια θερμοκρασία, τοπική αστάθεια

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Την Τρίτη η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά φθινοπωρινά επίπεδα. Στην Αθήνα υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες, με 16–24°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν ηλιοφάνεια και 14–25°C. Η πρόγνωση των τελευταίων ημερών του πενθημέρου έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και πρέπει να ανανεώνεται καθημερινά.

οι προειδοποιήσεις

Το βασικό σημείο προσοχής σήμερα είναι η Κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα, λόγω της κίτρινης προειδοποίησης για βροχές. Στην Κρήτη, οι βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει και σε προληπτικά μέτρα ασφαλείας στο φαράγγι της Σαμαριάς. Οι οδηγοί στις περιοχές με έντονα φαινόμενα χρειάζεται να υπολογίζουν μειωμένη ορατότητα και αυξημένο κίνδυνο υδρολίσθησης.

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πηγές

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Η πρόγνωση συντάχθηκε με βάση τις νεότερες διαθέσιμες πληροφορίες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τα προγνωστικά δεδομένα και τη νεότερη αποτύπωση της HuffPost Greece. Για συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης μπορεί να χρησιμοποιείται και το meteo.gr.