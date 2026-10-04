Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, οδικά δίκτυα και αγροτικές καλλιέργειες, ενώ ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών.

Οκτώ άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο φαράγγι της Σαμαριάς, αναμένοντας την υποχώρηση των υδάτων για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από τις σωστικές δυνάμεις.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου και τα Ζωνιανά καταγράφονται σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και κτηνοτροφικές μονάδες, με πολλούς παραγωγούς να μετρούν απώλειες σε υποδομές και ζωικό κεφάλαιο.

Παράλληλα, η διακοπή της κυκλοφορίας σε οδικούς άξονες και τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες αποκατάστασης και την πρόσβαση των κατοίκων στις περιουσίες τους.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με μεγάλες περιοχές του νησιού να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, ζημιές σε υποδομές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση για τους οκτώ ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Οροπέδιο Λασιθίου: Τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης.

Advertisement

Advertisement

Η αγροτική οδοποιία έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η παραγωγή πατάτας, αλλά και οι υπόλοιπες καλλιέργειες και τα κηπευτικά της περιοχής.

Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και παραγωγοί δεν μπορούν ακόμη να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών.

Όταν υποχωρήσουν τα νερά, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή κλιμάκια ελεγκτών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποί τους αναμένεται να ζητήσουν μέτρα τύπου Ντάνιελ, δηλαδή ταχύτατες διαδικασίες, μια πρώτη αρωγή και αποζημίωση, προκειμένου να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στους δύσκολους μήνες που ακολουθούν, μιας και βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του φθινοπώρου.

Σαμαριά: Παραμένουν εγκλωβισμένοι οι οκτώ άνθρωποι

Παραμένει η ανησυχία για τους οκτώ ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχής βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους.

Όσο συνεχίζεται η βροχή, η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος που έχει δημιουργηθεί μέσα στον Εθνικό Δρυμό δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να ξεκινήσει μόλις σταματήσουν τα φαινόμενα και αρχίσει να υποχωρεί το νερό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι άνθρωποι και παραμένουν ψύχραιμοι στο σημείο όπου βρίσκονται. Μαζί τους υπάρχει γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα και τις απαραίτητες προμήθειες.

Advertisement

Η επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο παραμένει καλή, καθώς έχουν στη διάθεσή τους τηλέφωνο, ίντερνετ αλλά και δορυφορική επικοινωνία. Οι οδηγίες που έχουν λάβει είναι σαφείς: να μην επιχειρήσουν σε καμία περίπτωση να απομακρυνθούν από το σημείο όπου βρίσκονται όσο η ροή του νερού παραμένει επικίνδυνη.

Το σχέδιο προβλέπει να περιμένουν έως ότου καταστεί ασφαλής η προσέγγισή τους. Μόλις υποχωρήσει η στάθμη του νερού, αναμένεται να επιχειρήσει ομάδα από την περιοχή του Ξυλόσκαλου, προκειμένου να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους και στη συνέχεια να τους συνοδεύσει με ασφάλεια προς τα έξω.

Φέρμα Λασιθίου: Κλειστός ο δρόμος προς τον Μακρύ Γιαλό

Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται και στα Φέρμα Λασιθίου, όπου ο δρόμος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και έχει ουσιαστικά κοπεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση προς τον Μακρύ Γιαλό.

Advertisement

Μέσα από τα Σχίνο Καψάλα γίνεται προσπάθεια να διέρχονται οχήματα που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά ασθενοφόρων, καθώς και οχήματα της Περιφέρειας και του Δήμου.

Στο παραλιακό μέτωπο καταγράφονται μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και δίκτυα, ενώ η Πυροσβεστική επιχειρεί με πολλές αντλίες υδάτων.

Στο σημείο όπου έχει κοπεί ο δρόμος, στην ευθεία των ξενοδοχείων προς τα Φέρμα, απαιτείται παρέμβαση της Περιφέρειας, προκειμένου να αποκατασταθεί, στο μέτρο του δυνατού, τουλάχιστον το ένα ρεύμα κυκλοφορίας τις επόμενες ημέρες.

Advertisement

Προβλήματα έχουν προκληθεί και στα δίκτυα ίντερνετ και τηλεπικοινωνιών, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σε όλο το παραλιακό μέτωπο.

Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI

Κακιά Σκάλα: Αυτοκίνητο παρασύρθηκε στη θάλασσα

Μεγάλες είναι οι καταστροφές και στην παραλία της Κακιάς Σκάλας, όπου ο δρόμος έχει ουσιαστικά καταστραφεί.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο σημείο, όπου ένα αυτοκίνητο μεταφέρθηκε εκεί το βράδυ, αφού παρασύρθηκε από τα νερά. Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το αυτοκίνητο υπήρχε παραλία, ενώ λίγο ψηλότερα περνούσε δρόμος.

Advertisement

Ο τεράστιος όγκος του νερού που έπεσε στην περιοχή δεν βρήκε διέξοδο μέσα από τις υπάρχουσες υποδομές, με αποτέλεσμα να κινηθεί προς παλιές κοίτες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Advertisement

Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από την ΕΜΑΚ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποιος στο αυτοκίνητο ή εγκλωβισμένοι άνθρωποι στο σημείο. Τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε κάποιος εγκλωβισμένος και το αυτοκίνητο φαίνεται πως ήταν σταθμευμένο και παρασύρθηκε από τα νερά.

Ζωνιανά: Ορμητικά νερά και λάσπη στους δρόμους

Εφιαλτικές είναι οι εικόνες και στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλισε, ενώ ορμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ρυάκια.

Οι δρόμοι του χωριού μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τα τοιχία των ρεμάτων, προκειμένου να βρει διέξοδο το νερό.

Advertisement

Τα τοιχία στις όχθες του ποταμού έχουν καταρρεύσει, ενώ ο δρόμος έχει υποστεί καθίζηση. Σπίτια, αυλές και πεζοδρόμια παρασύρθηκαν από τα νερά, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή σε περίπτωση που το ποτάμι εισέλθει στο χωριό.

Η Πολιτική Προστασία, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, τοποθέτησε μπάζα κατά μήκος του ποταμού, ενώ συνολικά 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

Από χθες, οι κάτοικοι δίνουν μάχη για να οχυρώσουν το χωριό και να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping για περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου 2026 από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου 2026 από έντονα καιρικά φαινόμενα, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Νεκροταφείο ζώων οι πλαγιές του Ψηλορείτη

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στις πλαγιές του Ψηλορείτη, όπου δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκή και βρέθηκαν νεκρά. Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, με κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική οδοποιία των ορεινών περιοχών των Ζωνιανών, καθιστώντας την πρόσβαση σε πολλά σημεία αδύνατη. Κτηνοτρόφοι περιγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς, όπως αναφέρουν, έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα, ενώ πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ρυάκια και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

(Πηγή: EPT)