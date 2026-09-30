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Ο πολιτικός ανακοίνωσε το ευχάριστο γεγονός της γέννησης του γιου του δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Φίλοι και ακόλουθοι του 42χρονου πολιτικού έσπευσαν να ευχηθούν υγεία και ευτυχία στην οικογένεια για το νέο μέλος που ήρθε στη ζωή τους.

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Μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της ζωής του έζησε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας.

Στις 11:54 το πρωί, η ζωή του και της συζύγου του, Νατάσας Αυγερινού, άλλαξε για πάντα. Ο γιος τους ήρθε στον κόσμο, γεμίζοντας την οικογένεια με χαρά και συγκίνηση.

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Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιώργος Κώτσηρας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια τρυφερή φωτογραφία στο Instagram, αποκαλύπτοντας τα ευχάριστα νέα.

«Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας!», έγραψε στη λεζάντα, υποδεχόμενος τον γιο του με λίγες, αλλά γεμάτες συναίσθημα λέξεις.

Η φωτογραφία και η λιτή ανακοίνωση προκάλεσαν κύμα ευχών από φίλους και ακολούθους, που έσπευσαν να ευχηθούν υγεία και ευτυχία στο νεογέννητο και στους νέους γονείς.

Για τον 42χρονο πολιτικό, η 29η Σεπτεμβρίου θα μείνει πλέον χαραγμένη ως μια ημερομηνία γεμάτη ξεχωριστό νόημα: η ημέρα που κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά του τον γιο του και ξεκίνησε το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής του.

Ποιος είναι ο Γιώργος Κώτσηρας

Ο Γιώργος Κώτσηρας γεννήθηκε το 1984.

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Τον Μάρτιο του 2025, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Από τον Ιούλιο του 2019 εκλέγεται Βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία και από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Μάιο του 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για Θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από τον Ιούνιο του 2023 ως τον Μάρτιο του 2025 διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών.

Kατά την περίοδο 2019-2021, υπήρξε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος (Συνταγματική Αναθεώρηση 2019), Αντιπρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Γαλλίας της Βουλής και Μέλος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Σερβίας της Βουλής.

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Είναι απόφοιτος και αριστούχος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τον Ανταγωνισμό, τις Κρατικές Ενισχύσεις, το Δίκαιο Επιχειρήσεων και το Διοικητικό Δίκαιο. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή Αθηνών και στο Διοικητικό Δίκαιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση από το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III «Paul Cézanne» της Γαλλίας.

Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στον Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο («Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων») και το 2014 έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορος με βαθμό «Άριστα».

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή μελετών σχετικών με το ευρωπαϊκό δίκαιο και το δίκαιο επιχειρήσεων. Βιβλίο του με τίτλο «Η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων κατά το ενωσιακό δίκαιο και την ελληνική έννομη τάξη» καθώς και μελέτες του σε θέματα διοικητικού και ευρωπαϊκού δικαίου έχουν δημοσιευθεί από διάφορους εκδοτικούς οίκους.

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Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων, ημερίδων, νομικών ακαδημιών, ενώ έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό άρθρων δημοσιευμένων στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο. Έχει ασκήσει δικηγορία με ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων, το διοικητικό, εμπορικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχει εκλεγεί δύο φορές στο Δ.Σ. της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Αθηνών, έχοντας διατελέσει μέλος Δ.Σ., Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος (2010-2014). Έχει υπάρξει πρωταθλητής Ελλάδος στην αντισφαίριση. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.