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Νέα στοιχεία προκύπτουν για το δυστύχημα στον Πύργο Μονοφατσίου, όπου ένας 36χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν έπεσε σε πηγάδι που βρισκόταν σε χωράφι ιδιοκτησίας του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, o Γιάννης, κάτοικος Ροτασίου και πατέρας ενός αγοριού, είχε μεταβεί το πρωί της Τρίτης (29/9) στο χωράφι του με το τρακτέρ του, προκειμένου να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε μέσα στο πηγάδι.

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Πηγή:neakriti.gr

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν ο θάνατος του 36χρονου επήλθε ακαριαία. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια και τον χρόνο του θανάτου.

Πηγή:neakriti.gr

Η οικογένεια του 36χρονου άρχισε να ανησυχεί όταν εκείνος δεν επέστρεψε και δεν έδωσε σημεία ζωής. Οι έρευνες συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί της Τετάρτης (30/9), όταν φίλος του τον εντόπισε μέσα στο πηγάδι και ενημέρωσε τις Αρχές.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του, ωστόσο ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Ο 36χρονος αφήνει πίσω του ένα μικρό αγόρι, με την είδηση του θανάτου του να έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.