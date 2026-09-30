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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 35χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9) σε πηγάδι στην περιοχή του Πύργου Μονοφατσίου, στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Ηρακλείου, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ο 36χρονος, με καταγωγή από το Ροτάσι, βρισκόταν στην περιοχή με το τρακτέρ του. Κάποια στιγμή σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για να ελέγξει κάτι κοντά σε σημείο όπου βρίσκεται ρολόι της ΔΕΗ.

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Κατά την προσπάθειά του να πλησιάσει, φέρεται να πάτησε πάνω σε ένα πηγάδι, το οποίο είχε καλυφθεί πρόχειρα με ξύλο. Το ξύλο υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει μέσα στο πηγάδι, το οποίο ήταν γεμάτο νερό, και να χάσει τη ζωή του από πνιγμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν τον άνδρα από το πηγάδι χωρίς τις αισθήσεις του.

Η σορός του 35χρονου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.