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«Ο ψεύτης κι ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επαίρονται… Επίκεινται εξελίξεις».

Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση σχολίασε στη HuffPost ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Φίλιππο Καμπούρη, μετά την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αττική.

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Σε τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με την υπόθεση, ο κ. Καρατζαφέρης ξεκαθάρισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Φίλιππος Καμπούρης «δεν αναγνωρίζεται ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ», αποστασιοποιούμενος από τον παρουσιαστή και τα όσα του αποδίδονται.

Την ίδια ώρα, από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος προανήγγειλε ότι «επίκεινται εξελίξεις».