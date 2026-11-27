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Στην απώλεια του αγαπημένου της πατέρα μίλησε η Κατερίνα Στικούδη, το πρωί της Παρασκευής (27/11), στην εκπομπή Happy Day και την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Συγκινεί η Κατερίνα Στικούδη για τον θάνατο του πατέρα της

Αρχικά η τραγουδίστρια θέλησε, λοιπόν, να ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμη να μιλήσει εκτενώς για όσα βιώνει. «Ξέρω ότι θέλεις να με ρωτήσεις, αλλά επειδή παλεύω πάρα πολύ καθημερινά να μη βυθίζομαι στη θλίψη μου, γιατί έχω μέσα μου πολλή θλίψη», είπε σχετικά η τραγουδίστρια για να συμπληρώσει:

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«Τα παιδάκια μου, οι δουλειές, η Minos EMI, η εταιρεία μου που είναι δίπλα μου σε όλα και κάνουμε τόσο όμορφα πράγματα, είναι σαν να με αποπροσανατολίζουν, σαν να με τραβάνε λίγο προς το φως. Δεν σκέφτομαι και δεν πέφτω σε αυτή τη θλίψη που θα ήθελα. Οπότε δίνω αγώνα. Δε θα ήθελα. Έχω έρθει να χαμογελώ»

Όπως ήταν φυσικό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, σεβόμενη απόλυτα την επιθυμία της Κατερίνας Στικούδη, δεν θέλησε να επεκταθεί στο συγκεκριμένο θέμα. «Δε θα το κάνω, καρδούλα μου. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που αγαπάμε και μας έχουν αγαπήσει μας προσέχουν από ψηλά. Και το κλείνω εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του ALPHA.