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Δικογραφία για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης του Νόμου περί Όπλων σχημάτισαν τα στελέχη της Ασφάλειας Κολωνού σε βάρος ενός 55χρονου οδηγού βαν, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης διαπληκτίστηκε με τον οδηγό ενός ΙΧ για το ποιος έχει προτεραιότητα, τον απείλησε με τσεκούρι και προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητο.

Παριστάμενοι κάλεσαν στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατέφθασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΖΗΤΑ έφθασαν στο σημείο, αφόπλισαν και ακινητοποίησαν τον δράστη, σώζοντας ουσιαστικά τον 49χρονο οδηγό του ΙΧ.

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