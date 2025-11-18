Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι φερόμενοι αρχηγός και υπαρχηγός του κυκλώματος με τις απάτες και τις «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο.

Απολογήθηκαν ακόμα τρία μέλη της οργάνωσης τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Advertisement

Advertisement

Απάτες σε καζίνο – Η δράση

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%-20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση

Τι κατασχέθηκε

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ,

• 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

Advertisement

• 735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

• πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού 725.450 ευρώ

• πλήθος ρολογιών με επιγραφή «ROLEX» αμφιβόλου γνησιότητας,

Advertisement

• 2 πλάστες επιταγές ύψους 100.000 ευρώ και 600.000 ευρώ αντίστοιχα.

• 3 ΙΧΕ αυτοκίνητα πολυτελείας και

• 6 κινητά τηλέφωνα.

Advertisement

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Πηγή: dikastiko.gr

Advertisement