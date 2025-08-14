Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8) και σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το meteo, σχεδόν 100.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη από τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο.

Η μεγαλύτερη καταστροφή εντοπίζεται στη Χίο, όπου η πυρκαγιά κατέκαψε 42.466 στρέμματα στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Μάλιστα, αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο νησί μέσα στο καλοκαίρι, καθώς τον Ιούνιο είχε ξεσπάσει τεράστιο πύρινο μέτωπο στο Βροντάδο, που οριοθετήθηκε έπειτα από αρκετές μέρες.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτωπα, σύμφωνα με το meteo, στη Ζάκυνθο κάηκαν 22.941 στρέμματα, στη Πρέβεζα 26.368 και στην Κάτω Αχαΐα 9.220.