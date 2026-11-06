Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας βρίσκεται η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και ο ιδρυτής της, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, για παράνομους εράνους με πρόσχημα τη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι υπεύθυνοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν οικογένειες, συγκεντρώνοντας χρήματα μέσω διαδικτυακών καμπανιών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά που παρουσιάζονταν ήταν ανύπαρκτα ή χρησιμοποιούνταν ψευδή στοιχεία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 5,5χρονης που πάσχει από καρκίνο, για την οποία η οργάνωση φέρεται να οργάνωσε δεύτερο έρανο χρησιμοποιώντας την ταυτότητα ενός ανύπαρκτου κοριτσιού.

Από το ποσό του μισού εκατομμυρίου ευρώ που συγκεντρώθηκε αρχικά, στην οικογένεια αποδόθηκε μόνο ένα κλάσμα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν συνολικά 18 περιπτώσεις εράνων χωρίς πραγματικούς δικαιούχους.

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Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», καθώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία για εράνους που φέρεται να οργανώνονταν με πρόσχημα τη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο κατηγορούμενος ιδρυτής της οργάνωσης, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, καθώς και η 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τον πόνο και την αγωνία οικογενειών με άρρωστα παιδιά, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περίπτωση της 5,5 ετών Παρασκευής, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εκπομπής Live News, για το ίδιο παιδί φέρεται να πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί έρανοι: ο πρώτος με τα πραγματικά στοιχεία της μικρής και ο δεύτερος με την ταυτότητα ενός ανύπαρκτου κοριτσιού, της Άννας.

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Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή του Mega, οι υπεύθυνοι της ΜΚΟ φέρονται να χρησιμοποίησαν τη φωτογραφία της Παρασκευής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων. Στη συνέχεια, φέρονται να πρότειναν στον πατέρα της να χρησιμοποιηθούν διαφορετικό όνομα, φωτογραφία και στοιχεία ενός άλλου παιδιού, προκειμένου να οργανωθεί δεύτερη καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης.

Για την κατασκευή της δεύτερης ταυτότητας φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ακόμη και σκίτσο παιδιού διαφορετικής ηλικίας. Από τον πρώτο έρανο συγκεντρώθηκε ποσό που πλησίαζε το μισό εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο στην οικογένεια επέστρεψε μόλις το ένα δέκατο των χρημάτων. Η τύχη του υπόλοιπου ποσού παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση της Παρασκευής αποτελεί μία από τις 18 περιπτώσεις εράνων που χαρακτηρίζονται ορφανοί, καθώς φέρονται να αφορούσαν παιδιά που δεν υπήρχαν, είχαν ήδη πεθάνει ή είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Live News, συνολικά έχουν καταγραφεί 92 ερανικές δράσεις μέσω διαδικτύου. Από αυτές, οι 55 φαίνεται να αφορούσαν παιδιά των οποίων τα στοιχεία είχαν ταυτοποιηθεί και για τα οποία υπήρχαν πραγματικοί δικαιούχοι.

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης φέρεται να είχε παραδεχθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούνταν περισσότεροι από ένας έρανοι για το ίδιο παιδί. Ωστόσο, η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε και τις 18 περιπτώσεις εράνων χωρίς πραγματικό δικαιούχο.

Το συνολικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς, πέρα από τις διαδικτυακές καμπάνιες, φέρεται να υπήρχαν και άλλοι τρόποι συγκέντρωσης δωρεών. Μεταξύ αυτών ήταν κουμπαράδες σε νυχτερινά κέντρα, αλλά και επισκέψεις σε σπίτια κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, όπου ζητούνταν χρηματικές προσφορές από πολίτες.

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Οι αποκαλύψεις εντείνουν τα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της ΜΚΟ, τη διαχείριση των δωρεών και την πραγματική κατάληξη των χρημάτων που προσέφεραν πολίτες, πιστεύοντας ότι βοηθούν παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Από την Παρασκευή στην «Άννα»: Το σκίτσο από το Pinterest και ο δεύτερος έρανος από τη ΜΚΟ

Η περιπέτεια της μικρής Παρασκευής ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο. Οι γονείς της, που έχουν πολύτεκνη οικογένεια, αναγκάστηκαν να πουλήσουν το σπίτι τους προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα της θεραπείας και να ταξιδέψουν στη Γερμανία για να χειρουργηθεί το παιδί. Παρά τις 13 χημειοθεραπείες, ωστόσο, ο όγκος συνέχισε να μεγαλώνει, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας.

Την άνοιξη του 2025 οι γονείς απευθύνθηκαν για πρώτη φορά στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τη θεραπεία της κόρης τους. Μετά τη δημοσίευση της σχετικής έκκλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οικογένεια έλαβε έναν φάκελο στο προαύλιο του ογκολογικού νοσοκομείου, στον οποίο υπήρχαν κάτι λιγότερο από 25.000 ευρώ.

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«Τόσα μαζεύτηκαν για την κόρη σου», φέρεται να είπε στον πατέρα η 35χρονη κατηγορούμενη, παραδίδοντάς του τα χρήματα.

Ο πατέρας της Παρασκευής, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε την εμπειρία του από τη συνεργασία με την οργάνωση, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία που ακολουθούσε ήταν διαφορετική από εκείνη άλλων φορέων που είχαν βοηθήσει την οικογένειά του.

«Εγώ λέω όταν πήγα στη Γερμανία και χειρουργήθηκε το παιδί μου, με βοήθησε λέω ένας άλλος οργανισμός. Οτιδήποτε γινότανε θέλανε τιμολόγιο. Για αυτό λέω το πράγμα αυτό; Μου λέει όχι, λειτουργούν διαφορετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως κατήγγειλε, στη συνέχεια η 35χρονη του ζήτησε να αποκτήσει νέο αριθμό τηλεφώνου, με το επιχείρημα ότι είχε ήδη πραγματοποιηθεί εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για την κόρη του και ότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε να οργανωθεί νέα δράση.

«Μου ζητάει να δώσω ένα καινούριο αριθμό τηλεφώνου. Γιατί λέει έχει ξαναγίνει εκστρατεία για το παιδί σας. Σε διαφορετική περίπτωση λέει, δεν μπορούμε να μαζέψουμε λεφτά για το παιδί σας. Ζήτησε να πάρω ένα άλλο αριθμό τηλεφώνου, πράγμα που το έκανα, αλλά δεν ήξερα εγώ ότι θα βάλει άλλη φωτογραφία αλλουνού παιδιού, στη θέση του παιδιού μου. Είμαι εξοργισμένος. Δεν είμαι καλά ψυχολογικά», δήλωσε ο πατέρας.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, για την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις ερανικές δράσεις: η πρώτη την άνοιξη του 2025, η δεύτερη τον Ιανουάριο του 2026 και η τρίτη περίπου δύο μήνες πριν.

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Στην τελευταία εκστρατεία, ωστόσο, η μικρή Παρασκευή εμφανίστηκε ως ένα άλλο παιδί, με το όνομα «Άννα». Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν διαφορετικό όνομα και ηλικία, ενώ για την εικονογράφηση της ανύπαρκτης ταυτότητας φέρεται να αξιοποιήθηκε και να τροποποιήθηκε σκίτσο που εντοπίστηκε στο Pinterest.

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Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα στοιχεία της υπόθεσης, δημιουργήθηκε μια νέα έκκληση για οικονομική βοήθεια, η οποία αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ημέρες την ανταπόκριση πολιτών που πίστεψαν ότι συνεισφέρουν στη θεραπεία ενός παιδιού που είχε ανάγκη.

«Ήθελα να πάω Θεσσαλονίκη να τον σκοτώσω» δήλωσε εξαπατημένος πατέρας για τον Φιρινίδη της ΜΚΟ

Η Άννα, όπως καταγγέλλεται, είναι ένα φανταστικό πρόσωπο που κατασκεύασε ο προφυλακισμένος Φιρινίδης γιατί θεώρησε πως έτσι θα συγκέντρωνε ακόμη περισσότερα κέρδη. Το βρέφος του Pinterest όμως δεν ήταν άλλο από την πεντάχρονη Παρασκευή.

«(Θα πω) την αλήθεια. Γιατί εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Γιατί είμαι καθαρός. Ταλαιπωριέμαι με το παιδί μου τρία, τέσσερα χρόνια ολόκληρα. Γιατί πριν από αυτό ταλαιπωριόμουνα με το άλλο μου παιδί και πριν το παιδί μου, ταλαιπωριόμουνα εγώ (με καρκίνο). Δεν ζήταγα ελεημοσύνη. Εγώ ζω σε μία επαρχία και πηγαίνω μεροκάματο για 45 ευρώ την ημέρα να μαζέψω ελιές. Όταν όμως διαγνώστηκε αυτό το μωράκι και καταλαβαίνετε όταν έχεις κι άλλα τρία παιδιά και με αυτό το παιδάκι τέσσερα…», είπε ο πατέρας.

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Και συνέχισε: ««Όταν αποκτήσετε παιδιά, θυμηθείτε την κουβέντα μου. Ξέρετε τι είναι το παιδί σου να φαίνεται στα social; Ξέρετε πώς ένιωθα; Ξέρετε πόσο έπεφτα ψυχολογικά που έβλεπα το παιδί μου στα social media; Γιατί εδώ η τοπική κοινωνία η Αμαλιάδα έχει βοηθήσει μέχρι και ο δήμαρχος. Ζήτησα τη λίστα, πόσα λεφτά μπήκανε και μου λένε θα μου τα στείλουν στο email. Πού είναι;».

«Ο Φιρινίδης μου το είπε. Αριθμό τηλεφώνου μου ζήτησε και λέει άστο πάνω μου, λέει. Όταν μου λέει εμένα άστο πάνω μου, τι να κάτσω εγώ να σκεφτώ; Πού να φανταστώ εγώ ότι δεν έβαλε το παιδί μου; Ούτε καν έλεγξα εγώ», τόνισε.

«Για τη δικαίωση όλων των παιδιών. Εγώ ήθελα να ανέβω Θεσσαλονίκη σήμερα, εχθές το βράδυ και να το σκοτώσω και να μπω φυλακή. Δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να πάρω τη δικαίωση του παιδιού μου», είπε ξεσπώντας ο πατέρας της μικρής Παρασκευής.