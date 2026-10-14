Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υποβάθμισε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων σε πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς η ένταση της κακοκαιρίας παρουσιάζει σταδιακή αποκλιμάκωση σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παρά την υποβάθμιση, ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι έως εννέα μποφόρ αναμένεται να συνεχιστούν σε συγκεκριμένα τμήματα του Αιγαίου, της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η συσσωρευμένη υγρασία στο έδαφος διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ενώ παραμένουν ενεργές οδηγίες για περιορισμό των μετακινήσεων.

Οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας και να ενημερώνονται για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες για τη ναυσιπλοΐα.

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Σημαντική αλλαγή στην εικόνα της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα καταγράφει το νεότερο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο εκδόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.

Η ΕΜΥ προχώρησε στην υποβάθμιση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που είχε εκδοθεί με κόκκινη προειδοποίηση, σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

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Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με την πρωινή ενημέρωση της HuffPost, όταν η Εύβοια βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό, οι άνεμοι στο Αιγαίο προβλεπόταν να φτάσουν πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ και είχαν ήδη επιβληθεί περιορισμοί στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ωστόσο, η υποβάθμιση της προειδοποίησης δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει παρέλθει. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξακολουθούν να προβλέπονται σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.

Τι αλλάζει με το νέο έκτακτο δελτίο

Η βασική διαφοροποίηση αφορά τόσο το επίπεδο επικινδυνότητας όσο και τη γεωγραφική κατανομή των έντονων φαινομένων.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις εντοπίζονται πλέον κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

Η νέα πορτοκαλί προειδοποίηση καλύπτει τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

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Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, ιδιαίτερα Μαγνησία: Έντονα φαινόμενα έως το απόγευμα.

Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το βράδυ.

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Κρήτη: Κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν έως αργά τη νύχτα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, σε αντίθεση με το προηγούμενο δελτίο, η Αττική, η ανατολική Στερεά και οι Κυκλάδες δεν περιλαμβάνονται πλέον στον κατάλογο των περιοχών για τις οποίες προβλέπεται συνέχιση των ισχυρών φαινομένων κατά το υπόλοιπο της ημέρας.

Εύβοια: Υποχώρησε η κόκκινη προειδοποίηση, παραμένουν οι πλημμυρικοί κίνδυνοι

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Η Εύβοια εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, παρά την υποβάθμιση του συναγερμού.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το έδαφος σε αρκετές περιοχές έχει ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού.

Η επικινδυνότητα δεν εξαρτάται μόνο από την ένταση της βροχής τη δεδομένη στιγμή. Ρέματα, χείμαρροι και σημεία με ανεπαρκή απορροή μπορούν να παραμείνουν επικίνδυνα ακόμη και μετά την εξασθένηση των φαινομένων.

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Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι το μεσημέρι της Τετάρτης εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων από τη Μακρυκάπα, εξαιτίας υπερχείλισης ποταμού. Πρόκειται για εξέλιξη που υπογραμμίζει ότι η μετεωρολογική υποβάθμιση δεν συνεπάγεται άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας στις πληγείσες περιοχές.

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Αιγαίο: Οι άνεμοι θα συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο της νεότερης ενημέρωσης αφορά τους ανέμους.

Η ΕΜΥ προβλέπει ότι στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 8 έως 9 μποφόρ, έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

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Η πρόβλεψη αυτή διαφοροποιείται από την πρωινή, η οποία περιλάμβανε πρόσκαιρες τοπικές εντάσεις έως 10 μποφόρ.

Οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα στα ανοιχτά περάσματα του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου.

Το πρωί είχαν ανακοινωθεί απαγορευτικά απόπλου από τον Πειραιά και το Λαύριο, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες είχαν προκαλέσει ακυρώσεις και τροποποιήσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Η νεότερη μετεωρολογική πρόβλεψη δεν σημαίνει αυτομάτως άρση των απαγορευτικών. Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται από τις λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν μεταβούν στα λιμάνια.

Ρόδος: Μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων

Στα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία παραμένει ιδιαίτερα έντονη. Στη Ρόδο, στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα του 112, με το οποίο η Πολιτική Προστασία καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Η νέα πρόγνωση παρατείνει την περίοδο των κατά τόπους ισχυρών καταιγίδων στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ, αντί για το απόγευμα που προέβλεπε η προηγούμενη ενημέρωση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις χαμηλές παραθαλάσσιες περιοχές, στους χειμάρρους και στο οδικό δίκτυο, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδια προβλήματα.

Κρήτη: Χανιά και Ρέθυμνο έως αργά τη νύχτα

Στην Κρήτη η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρήσει την έντασή της περισσότερο από ό,τι στις περισσότερες άλλες περιοχές της χώρας.

Το νέο δελτίο της ΕΜΥ προσδιορίζει ως χρονικό όριο για τα ισχυρά φαινόμενα τις αργές νυχτερινές ώρες της Τετάρτης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνου, όπου οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες απαιτούν αυξημένη προσοχή.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις και πλημμυρισμένα τμήματα δρόμων, ακόμη και όταν η βροχή παρουσιάζει πρόσκαιρη εξασθένηση.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Η πρώτη ουσιαστική ανάπαυλα

Με βάση την πενθήμερη πρόγνωση που δημοσιεύθηκε το πρωί στη HuffPost, η Πέμπτη αναμένεται να φέρει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πρόσκαιρες βροχές ενδέχεται να επιμείνουν τις πρωινές ώρες στην ανατολική και νησιωτική Ελλάδα, ενώ στην Κρήτη η αστάθεια μπορεί να συνεχιστεί έως το μεσημέρι.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί, αλλά θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας γενικά τους 20 έως 23 βαθμούς και τοπικά τους 24.

Παρασκευή έως Κυριακή: Νέα αστάθεια μετά την πρόσκαιρη βελτίωση

Η βελτίωση της Πέμπτης δεν φαίνεται να σηματοδοτεί την οριστική επιστροφή σε σταθερό καιρό.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: Νέα αύξηση των νεφώσεων, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια στα κεντρικά και νότια. Από το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου: Η αστάθεια θα επηρεάσει αρχικά την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου: Η προγνωστική εικόνα δείχνει ηπιότερες συνθήκες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.

Πρόκειται για την ευρύτερη προγνωστική τάση και όχι για παράταση της σημερινής έκτακτης προειδοποίησης.

Η υποβάθμιση του συναγερμού δεν σημαίνει λήξη της επιφυλακής

Το συμπέρασμα από τη νέα ενημέρωση της ΕΜΥ είναι σαφές: η ένταση και η έκταση της κακοκαιρίας αναθεωρούνται προς τα κάτω, αλλά σημαντικοί κίνδυνοι παραμένουν.

Η εξέλιξη στη Μακρυκάπα της Εύβοιας, με την εντολή απομάκρυνσης προς τα Ψαχνά, αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να διαχωρίζεται η πρόγνωση των επόμενων ωρών από τις συνέπειες των βροχοπτώσεων που έχουν ήδη σημειωθεί.

Το ίδιο ισχύει για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς η διατήρηση ανέμων έως 9 μποφόρ εξακολουθεί να δικαιολογεί αυξημένη επιφυλακή.

Η χώρα εισέρχεται σταδιακά σε φάση αποκλιμάκωσης του συγκεκριμένου κύματος κακοκαιρίας, αλλά η προσοχή παραμένει στραμμένη στην Εύβοια, στις Σποράδες, στη Μαγνησία, στα Δωδεκάνησα και στη δυτική Κρήτη.

Το κρίσιμο μήνυμα προς τους πολίτες είναι ότι η αλλαγή από κόκκινη σε πορτοκαλί προειδοποίηση δεν αποτελεί άδεια για επιστροφή στην κανονικότητα εκεί όπου υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα ή ενεργές οδηγίες του 112.