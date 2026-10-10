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Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για το διδακτικό έτος 2026-2027, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Οι προσλήψεις αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και πραγματοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από τη μη ανάληψη υπηρεσίας ή τις παραιτήσεις αναπληρωτών που είχαν προσληφθεί κατά τη Β΄ φάση.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, 2.008 προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ 86 αφορούν μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Πώς κατανέμονται οι προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται συνολικά 964 εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα:

939 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

25 εκπαιδευτικοί για την Παράλληλη Στήριξη.

Οι προσλήψεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι προσλήψεις ανέρχονται σε 1.046 και κατανέμονται ως εξής:

1.000 εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

22 εκπαιδευτικοί για την Παράλληλη Στήριξη.

4 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

20 εκπαιδευτικοί στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Πού τοποθετούνται τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην πρόσληψη 86 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

20 σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).

12 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (Παράλληλη Στήριξη).

4 σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

50 σε Τάξεις Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).

Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες ή στις δομές τοποθέτησής τους και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.