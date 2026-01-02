Νίκος Αλιάγας-Αντώνης Ρέμος - Στις 22/2/2025 Ο Νίκος Αλιάγας με την σύζυγό του Τίνα Γρηγορίου διασκέδασαν στο VOX και στο NOX

Ο Νίκος Αλιάγας πέρασε την Πρωτοχρονιά στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και δεν δίστασε να ανέβει στη σκηνή.

Μετά τη θερμή τους συνάντηση, ο Αντώνης Ρέμος του έδωσε μικρόφωνο και οι δύο φίλοι τραγούδησαν μαζί, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή στιγμή.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Αντώνης Ρέμος είχε κάνει έκπληξη στον φίλο του Νίκο Αλιάγα όταν εμφανίστηκε ζωντανά στη γαλλική εκπομπή που παρουσιάζει ο τελευταίος.

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από τη βραδιά, εκφράζοντας την αγάπη του για τη νέα επιτυχία του τραγουδιστή «Δευτέρα», ενώ ξεχώρισε το ντουέτο που παρουσίασαν σε αγγλικά και γαλλικά.

Μετά το τέλος του προγράμματος, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν στο καμαρίνι, με το κέντρο να είναι για ακόμη μία νύχτα κατάμεστο.