Οι κτηνοτρόφοι των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους, εκφράζοντας σεβασμό προς τα θύματα και τις οικογένειές τους, που πενθούν μετά το αιματηρό περιστατικό στην περιοχή της Μεσαράς.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η απόφαση ελήφθη άμεσα, μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του κλάδου επισήμαναν ότι η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε σοκ, και ότι κάθε μορφή κινητοποίησης «θα ήταν ασέβεια» απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και το πένθος των οικογενειών.

«Η Κρήτη θρηνεί και οφείλουμε να δείξουμε αυτοσυγκράτηση», ανέφεραν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι δράσεις και τα αιτήματα του κλάδου θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο στόχος, όπως τονίζουν, είναι να συνεχιστεί ο διάλογος με την κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο, σε ήρεμο και ασφαλές κλίμα, μακριά από την ένταση που προκάλεσε η τραγωδία στα Βορίζια.