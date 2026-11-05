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Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες υπαλλήλων της υπηρεσίας και ενός ακόμη μηχανικού.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων δέσμευσε προσωρινά τα περιουσιακά στοιχεία των έντεκα συλληφθέντων και διενεργεί οικονομικό έλεγχο στις τραπεζικές τους κινήσεις.

Η έρευνα αφορά τη δράση κυκλώματος που διευκόλυνε την έκδοση οικοδομικών αδειών με χρηματικά ανταλλάγματα, έχοντας καταγράψει 151 περιπτώσεις παράνομων συναλλαγών ύψους περίπου 138.000 ευρώ.

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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν έξι ιδιώτες μηχανικοί που απολογήθηκαν την Πέμπτη ενώπιον των ανακριτικών Αρχών για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο «Ολύμπιο Βήμα», στις δύο γυναίκες μηχανικούς επιβλήθηκε εγγύηση 10.000 ευρώ στην καθεμία, ενώ για τους υπόλοιπους τέσσερις ιδιώτες μηχανικούς ορίστηκαν εγγυήσεις ύψους 20.000 ευρώ έκαστος. Σε όλους επιβλήθηκαν επίσης περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε αστυνομική αρχή.

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Κατά τις απολογίες τους, οι έξι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την Παρασκευή, με τις απολογίες τεσσάρων υπαλλήλων της Πολεοδομίας, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της υπηρεσίας και ένας προϊστάμενος τμήματος, καθώς και ενός ακόμη ιδιώτη μηχανικού.

Συνολικά, για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Δεσμεύτηκαν οι περιουσίες των 11 κατηγορουμένων

Όπως μεταδίδει το «Ολύμπιο Βήμα», η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε σε προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των 11 κατηγορουμένων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη οικονομικός έλεγχος για τις τραπεζικές κινήσεις τους σε βάθος πενταετίας, με στόχο να διερευνηθεί η διαδρομή των χρημάτων και η ενδεχόμενη αξιοποίηση εσόδων από τις φερόμενες παράνομες συναλλαγές. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται, μεταξύ άλλων, κινήσεις που σχετίζονται με αγορές περιουσιακών στοιχείων και δραστηριότητα σε δίκτυα τυχερών παιχνιδιών.

151 περιπτώσεις και παράνομα ανταλλάγματα σχεδόν 138.000 ευρώ

Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη δράση κυκλώματος στο οποίο, σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., συμμετείχαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης και ιδιώτες επαγγελματίες του τεχνικού κλάδου.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διευκόλυναν την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά ή υλικά αγαθά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ η συνολική αξία των χρηματικών και υλικών ανταλλαγμάτων που φέρεται να ζητήθηκαν ή να εισπράχθηκαν ανέρχεται σε 137.932,58 ευρώ.